Hombre que perpetró tiroteo en Target de Texas eligió a sus víctimas al azar, dice la policía

Un tiroteo ocurrido frente a una tienda Target en Texas comenzó cuando un hombre disparó y mató a un empleado encargado de recoger carritos de compras, así como a un hombre y a su nieta de 4 años. Este hecho desencadenó una hora caótica marcada por robos de autos y choques, que culminó con la detención del agresor, quien fue encontrado desnudo y con una Biblia en las manos, informó la policía el martes.

Ethan Nieneker, de 32 años, enfrenta cargos por dos asesinatos que podrían ser castigados con la pena de muerte, además de un cargo de homicidio relacionado con el tiroteo ocurrido el lunes en Austin. Sus antecedentes judiciales revelan múltiples arrestos previos por violencia doméstica y agresiones.

La jefa de policía, Lisa Davis, calificó el ataque como un acto intencional y sin provocación, señalando que “vidas inocentes fueron arrebatadas en plena luz del día, en un lugar donde las personas deberían sentirse seguras para realizar sus actividades cotidianas”.

Aunque Nieneker tenía antecedentes de problemas de salud mental, la jefa policial indicó que no se conocía ningún diagnóstico específico. Por su parte, el sargento Nathan Sexton explicó que el arma utilizada en los ataques fue obtenida a través de familiares del agresor.

Después de balear al empleado de Target, Nieneker baleó al abuelo mientras estaba sentado en el asiento del conductor de su vehículo utilitario deportivo, luego baleó y mató a la niña pequeña que se encontraba en el asiento trasero y posteriormente robó el vehículo y huyó rápidamente, informó la policía.

"Fue una elección de víctimas completamente aleatoria", señaló Sexton.

La policía informó que el empleado de Target, Hector Leopoldo Martinez Machuca, de 24 años, fue llevado a un hospital donde falleció. Adam Chow, de 65 años, y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que la esposa de Chow sufrió heridas leves. No se dio a conocer el nombre de la niña.

En la hora posterior al incidente, Nieneker intentó robar un camión cisterna en un sitio de construcción, causó múltiples choques de vehículos, destrozó el vehículo de Chow y luego robó un automóvil de la marca Volkswagen contra el que había chocado, informó la policía. También intentó entrar en un vehículo autónomo de Waymo, lanzó un ladrillo a través de la casa de un conocido y caminó desnudo por un patio trasero.

Los agentes encontraron a Nieneker caminando desnudo por una calle después de que dejó su ropa en un baño portátil, informó la policía. Estaba sosteniendo una Biblia y fue sometido con una pistola aturdidora de la marca Taser cuando no cumplió con las órdenes.

"Dijo que era Jesús", señaló Sexton.

La policía recibió múltiples llamadas al número de emergencias 911 mientras el sospechoso se desplazaba por la ciudad.

Chris Ferran dijo que estaba conduciendo por una autopista cuando vio una camioneta SUV pasar rápidamente junto a él, chocar contra dos vehículos y seguir adelante. "No voy a dejar que nadie se salga con la suya, así que lo perseguí y llamé al 911", señaló.

Ferran observó mientras el conductor se detenía en un sitio de construcción, salía de la camioneta y sacaba a un trabajador de un camión cisterna. Ferran dijo que el conductor de la camioneta, que vestía lo que parecía ser un traje de baño y una camisa hawaiana, estuvo en el camión por un tiempo. Así que Ferran comenzó a grabar un video.

Pero cuando el hombre salió del camión cisterna, Ferran se dio cuenta de que tenía un arma.

"Tan pronto como vi eso, tiré el teléfono y di marcha atrás tratando de sacarnos de allí", dijo Ferran, quien estaba con sus dos hijas.

De momento no se pudo contactar al abogado de Nieneker.

Los registros judiciales en internet muestran que Nieneker fue arrestado varias veces en los últimos años tanto en el condado de Travis, que incluye Austin, como en el vecino condado de Williamson.

Sus arrestos en el condado de Travis incluyeron delitos menores por daños criminales y conducir en estado de ebriedad, y tres arrestos por cargos de violencia doméstica grave. Fue condenado por un cargo de agresión causando lesiones corporales en violencia familiar en 2016 y sentenciado brevemente a prisión.

El incidente del lunes ocurrió mientras las compras de regreso a clases estaban en pleno apogeo antes del inicio del próximo curso escolar. También ocurre poco más de dos semanas después de un ataque en una tienda de Walmart en Michigan. Un hombre acusado de apuñalar a 11 personas en la tienda de Traverse City el 26 de julio ha sido acusado de terrorismo y múltiples cargos de intento de asesinato.

YC