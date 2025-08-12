La Embajada de Estados Unidos en México destacó la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG) en Aguascalientes, en un operativo que la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) calificó como de “alto riesgo”.

El organismo diplomático, encabezado por Ronald Johnson, retomó la publicación de la INL en la que se subraya que las autoridades mexicanas atribuyeron a la capacitación brindada por dicha oficina y por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) "las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales".

"En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes", destacó INL.

"Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales", añadió.

Como parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos contra el crimen organizado, la embajada de ese país en México señaló recientemente que a las organizaciones de la delincuencia también se le combate rastreando dinero, no solo con policías, investigadores y fiscales.

La embajada destacó que la INL impulsa, entre otros temas como capacitaciones, el trabajo conjunto con bancos, reguladores y expertos para negarle acceso al sistema financiero.

MF