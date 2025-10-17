Gobierno Federal y productores acuerdan mesa permanente de diálogo para atender la comercialización del maíz

Luego de una reunión de más de cinco horas en la Secretaría de Gobernación, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, dio a conocer que se acordó la instalación de una mesa permanente de diálogo entre los productores de maíz de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, y el Gobierno de México, con el objetivo de atender las preocupaciones del sector respecto a los precios y condiciones de comercialización del grano.

Durante la reunión, los productores expusieron sus inquietudes y propuestas frente a la situación que ha afectado la venta de maíz en la región del Bajío, por ello se acordó dicha mesa permanente de diálogo, que abordará en los próximos días temas como precios, bases de comercialización, acceso a créditos, subsidios energéticos para riego y la simplificación de trámites ante Conagua y CFE.

Berdegué destacó la disposición de los Gobiernos estatales para colaborar en la búsqueda de un acuerdo favorable para el ciclo agrícola primavera-verano 2025-2026, que garantice una retribución justa a los productores.

Las partes volverán a reunirse el lunes 27 de octubre, a las 11:00 horas, en la Secretaría de Gobernación, donde el Gobierno Federal presentará propuestas concretas derivadas de los acuerdos alcanzados.

“Estamos todos comprometidos con esto. La voluntad del Gobierno de México es llegar a un buen acuerdo que facilite la comercialización y una justa retribución a los compañeros productores del Bajío de México.” , expresó Berdegué.

En el encuentro también participaron César Yáñez, subsecretario de Gobernación; Leonel Cota, subsecretario de Agricultura; y Jimena Escobar, jefa de oficina del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Además, asistieron funcionarios de Conagua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Bienestar, y representantes de los tres Gobiernos estatales mencionados

