Pensión IMSS e ISSSTE: ¿cuál paga primero el aguinaldo 2025?

El pago de las pensiones del IMSS y del ISSSTE siempre genera expectativa entre millones de jubilados en México, especialmente en los últimos meses del año, cuando se acerca el depósito del aguinaldo. Para noviembre de 2025, ambos institutos ya definieron sus fechas de pago y existe una diferencia importante sobre quién recibirá primero esta prestación.

Calendario del IMSS: pago el 3 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el depósito de la pensión correspondiente a noviembre se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025. Esto se debe a que los días 1 y 2 caen en fin de semana, por lo que el pago se recorre al siguiente día hábil.

Desde esa fecha, los recursos estarán disponibles en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

La pensión del IMSS protege a trabajadores afiliados bajo la Ley de 1973 que cumplen con los requisitos de edad, semanas cotizadas o condiciones de invalidez. Además, en este mismo día los pensionados recibirán el pago del aguinaldo 2025, según el calendario que la institución publique en las próximas semanas.

Calendario del ISSSTE: pago de la pensión de noviembre

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) programó el depósito correspondiente al mes de noviembre para el jueves 30 de octubre de 2025. Este adelanto forma parte de la planeación anual que el instituto publica desde enero, con el fin de que los beneficiarios puedan organizar sus gastos con anticipación.

De acuerdo con los reportes anteriores, el ISSSTE suele entregar el primer pago del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, aunque la fecha exacta se confirmará en los próximos días.

¿Quién recibe primero el aguinaldo 2025?

En este 2025, los pensionados del IMSS serían quienes recibirán primero el aguinaldo, pues tradicionalmente la institución lo entrega junto con el pago de la pensión correspondiente a principios de noviembre.

En cambio, los jubilados del ISSSTE suelen recibir su primer pago de aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, unos días después del depósito mensual que se realiza el 30 de octubre.

Por ello, aunque el ISSSTE adelanta su pensión, el IMSS se adelanta en la entrega del aguinaldo, según las proyecciones del calendario 2025.

Ambos institutos recomiendan a sus beneficiarios revisar constantemente los calendarios oficiales para evitar confusiones, recordar que los pagos se liberan solo a partir de las fechas establecidas y no acudir antes a las sucursales bancarias.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF