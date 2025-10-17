Hoy No Circula Sabatino: Autos que descansan este 18 de octubre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 18:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma habitual el sábado 18 de octubre del 2025 para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.NA