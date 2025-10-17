Melissa y Nestor, los potenciales ciclones que rodean México; ¿cuándo se forman?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua ) notificó que mantiene en la mira tres zonas distintas con posibilidad de convertirse en ciclones tropicales en los próximos días , tras la prolongación de la actividad ciclónica en los mares cercanos a México.

Te puede interesar: Así afectarán a México los frentes fríos este fin de semana

Según los pronósticos, en caso de que incrementen su potencia, las posibles tormentas tropicales Melissa y Néstor abarcarán áreas tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a la tarea de analizar sus movimientos hasta determinar los puntos clave que indiquen cuándo podrían formarse.

De acuerdo con la información oficial, la temporada de ciclones tropicales termina en noviembre de 2025, aunque hasta el momento se han registrado 17 ciclones en el océano Pacífico y 12 en el Atlántico , y según el pronóstico se habían previsto entre 29 y 37 en ambos cuerpos de agua.

De momento, los especialistas tienen en la mira a dos potenciales ciclones que, en caso de desarrollarse, se convertirían en las tormentas Melissa y Néstor.

Melissa, por su parte, tiene un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en siete días. Está ubicada a 5 mil 225 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 24 y 32 km/h.

También puedes leer: Condenarán delito de extorsión con hasta quince años de cárcel

Néstor, en cambio, tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Actualmente está posicionado a 2 mil 875 km al noreste de las costas de Quintana Roo y se trata de otra zona de baja presión.

Si bien todo puede pasar en los siguientes días, las autoridades advirtieron que seguirán monitoreando su trayectoria para advertir a la población sobre los efectos que tendrá o en caso de riesgo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP