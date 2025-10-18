Pensión ISSSTE: Beneficiarios que NO recibirán aguinaldo 2025

El pago del aguinaldo, de cara al cierre del año 2025, es uno de los beneficios más esperados por miles de personas jubiladas y pensionadas en México. No obstante, no todos los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán recibirlo este 2025. Esto es lo que debes saber.

Pensionados del ISSSTE que no recibirán aguinaldo 2025, ¿cuál es el motivo?

De acuerdo con la información oficial, los pensionados que cotizan bajo la Ley del ISSSTE 2007, basada en el esquema de Cuentas Individuales, no tienen derecho al aguinaldo. Este grupo incluye a quienes reciben su pensión a través de modalidades como Renta Vitalicia, Retiro Programado o Pensión Garantizada, en las cuales los pagos se determinan según el saldo acumulado en su cuenta individual.

Por el contrario, los jubilados que forman parte del régimen anterior del ISSSTE sí conservan este derecho. En su caso, el aguinaldo equivale a 40 días de salario y se entrega en dos partes: la primera durante la primera quincena de noviembre y la segunda antes de que concluya el año. Para 2025, el primer depósito se realizará tras el pago habitual de pensión correspondiente al 30 de octubre, y la segunda parte se entregará durante la primera quincena de enero de 2026.

En resumen, solo los pensionados del régimen anterior del ISSSTE podrán disfrutar del aguinaldo 2025, mientras que quienes cotizan bajo la Ley 2007 deberán considerar que no están contemplados en este beneficio.

Se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los comunicados oficiales del ISSSTE, donde se confirmarán las fechas exactas de depósito y cualquier cambio en el calendario de pagos.

