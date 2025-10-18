Pensión Bienestar: Mujeres, cuándo les depositarán pago si recibieron tarjeta en octubre

Durante octubre, la Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de tarjetas para las nuevas beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, una iniciativa del Gobierno de México que busca brindar seguridad económica a mujeres que aún no alcanzan la edad de la Pensión para adultos mayores de 65 años. Sin embargo, muchas se preguntan cuándo recibirán su primer depósito si apenas obtuvieron su tarjeta en este mes.

La distribución de los plásticos comenzó oficialmente el 7 de octubre y se extenderá hasta algunos días después del próximo noviembre de 2025. Cada estado en el país cuenta con módulos específicos donde las beneficiarias pueden recoger su tarjeta, por lo que se recomienda consultar las sedes correspondientes en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes recibieron o van a recibir este mes la tarjeta?

Este apoyo, que forma parte de los programas sociales del Gobierno Federal, está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años que cumplieron con los requisitos de registro, como presentar acta de nacimiento, CURP actualizada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

El beneficio económico de la Pensión Bienestar para mujeres es de 3 mil pesos bimestrales, los cuales se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Este recurso tiene como objetivo apoyar a las mujeres en una etapa previa a la pensión universal para adultos mayores, que inicia a partir de los 65 años.

¿Cuándo recibirán el pago las mujeres que tienen tarjeta a partir de octubre?

Se estima que la Secretaría del Bienestar realice el próximo pago del programa en noviembre de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Por ello, las mujeres que recibieron su tarjeta durante el presente mes de octubre deberán esperar a que se haga oficial que será hasta ese mes cuando obtengan su primer depósito.

En caso de no haber podido acudir por la tarjeta en la fecha indicada, las beneficiarias deben comunicarse directamente con la Secretaría del Bienestar o acudir al módulo más cercano para reprogramar la entrega. Es importante no dejar pasar el plazo, ya que la tarjeta es necesaria para recibir los apoyos económicos.

