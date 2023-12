Luis Enrique Orozco, que la madrugada de este sábado tomó protesta como gobernador interino de Nuevo León, aseguró que continuará en ese cargo mientras no reciba una orden de una autoridad competente.

Orozco acudió a un pase de revista de las fuerzas de seguridad del estado, pero no pudo realizarlo pues, asegura, el secretario de seguridad no cumplió con la orden para hacerlo por lo que se retiró a Palacio de Gobierno para reunirse con los funcionarios del gabinete actual.

Luis Enrique ofreció declaraciones los medios y se dijo dispuesto a retirarse del cargo, siempre y cuando reciba una indicación por parte del Poder Legislativo cosa que, asegura, no ha sucedido:

"En la postura que leí ayer emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy clara… dar a conocer a todas los ciudadanos de Nuevo León el contenido de una sentencia dictada por un ministro en la que ordenó a todas las autoridades respetar y ejecutar los actos necesarios para garantizar la toma del Poder Ejecutivo… es un hecho innegable la postura del ministro y no ha habido una postura en contrario, por tanto si yo recibiera una noticia, indicación o determinación por parte del Poder Legislativo en el sentido de que mi cargo que me fue conferido ha sido revocado… la habré de acatar, esto no ha sucedido y por tanto continuo en el ejercicio del encargo".

Cabe recordar que, en la madrugada, Samuel García publicó en el periódico oficial del estado, un acuerdo en el que anunciaba que retomaría la gubernatura de Nuevo León, más adelante en otro post en sus redes sociales dijo que ya había notificado a su gabinete que regresó a sus funciones y los convocó a primera hora para hablar con ellos.

