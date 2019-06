Giran orden de aprehensión contra el ex tesorero de Javier Duarte

Una juez de control giró una orden de aprehensión en contra del ex tesorero del gobierno de Javier Duarte, Tarek Abdalá, por abuso de poder debido a diversas irregularidades en cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas en contra del ex funcionario, señalado de participar en desvíos de recursos por 453.6 millones de pesos, correspondientes a cuotas sindicales cuyo paradero se desconoce.

Tarek Abdalá es uno de los cinco ex funcionarios del gobierno de Duarte señalados y cuya solicitud de orden de aprehensión fue formulada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Distrito Judicial de Xalapa.

La causa penal 255/2018 menciona por estos hechos a Antonio Gómez, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Arnulfo García, tesorero de la misma; José Francisco Díaz, ex subdirector de operación financiera de Sefiplan, y Carolina Estrada, ex subdirectora de la Tesorería estatal.

El SSTEEV promovió la denuncia, en virtud de que la administración de Duarte dejó de dar cuenta a los afiliados, de préstamos por Seguro Social del magisterio, crédito a farmacias y electrodomésticos.

Como se recordará, Tarek Abdalá es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso de presunto desvío de recursos del ex secretario de Finanzas de Veracruz, Fernando Charleston Hernández.

JM