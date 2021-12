Getz Manero: Destapan millonarias propiedades del fiscal en Nueva York

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manera posee millonarias propiedades en Estados Unidos, según informó la cadena televisiva estadounidense en español, Univisión.

Una de estas propiedades se encuentra en Nueva York, en un edificio art deco de la Quinta Avenida con vista al Central Park; se trata de un apartamento adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares. De acuerdo a la investigación de Univision, el apartamento se ubica cerca de la Quinta Avenida, en 1 East, 66th Street, frente a Central Park.

De igual manera, en Santa Mónica, California, el funcionario adquirió otra propiedad por 1.1 millones de dólares en 2007, cuando aún se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior, A.C. (FIMPES).

Gertz Manero explicó para Univision que sus inversiones son producto de una fortuna familiar de larga tradición.

"No tengo nada que ocultar", dijo Gertz. "Ese bien que usted menciona [el apartamento en Nueva York] fue adquirido en 2012, seis años antes de que yo tuviera el cargo para el cual fui electo en el 2019"’. El funcionario agregó que la propiedad "está declarada y ratificada anualmente ante las autoridades de auditoría, que son independientes de la institución que dirijo, y que dependen del Congreso de la Unión".

Propiedades fueron declaradas a la UIF

En entrevista para Univisión, Alejandro Gertz Manero informó que la propiedad en Nueva York fue declarada al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública; también afirmó que la propiedad de California "está perfectamente registrada", no obstante, no aclaró si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

Dichas propiedades, así como algunas más, podrían ser investigadas en México, luego de que medios publicaron sobre el presunto enriquecimiento injustificado de Gertz Manero y de Santiago Nieto, quien recientemente presentó su renuncia para dejar de ser el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras las publicaciones de los medios, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó realizar una de estas investigaciones, pues dijo considerar honestos a ambos funcionarios.

Gertz Manero se rehúsa a publicar sus datos patrimoniales

En su más reciente reporte ante la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero se negó a hacer públicos sus datos patrimoniales y los posibles conflictos de interés, aunque aseguró haber declarado su patrimonio a las autoridades tributarias y a la Secretaría de la Función Pública.

Ante esto, el fiscal declaró para el medio Univision que prefiere mantener bajo reserva los detalles de su patrimonio para evitar "posibles extorsiones".

Respecto al apartamento de Nueva York, que se encuentra a nombre de Alejandro Gertz Manero, aparentemente fue adquirido de contado, por lo que al ser cuestionado por este hecho, Gertz no respondió en qué forma hizo el pago.

Algunos apartamentos similares al de Gertz están a la venta por un promedio de 3.5 millones de dólares. El edificio de 16 pisos cuenta con servicio de conserjes, criadas, operador de ascensor, restaurante privado y salón de cuidados para perros.

El 15 de noviembre de 2012, momento en que Gertz Manero firmó las escrituras del inmueble, el funcionario había terminado su periodo como diputado federal de la Cámara de Diputados de México, según el listado de cargos públicos presentado ante la Fiscalía.

La fortuna de Alejandro Gertz, de 81 años, ha sido centro de atención luego de que el pasado 6 de diciembre, El Gran Diario de México reveló que el funcionario compró 122 automóviles entre 2014 y 2015 entre ellos varios Mercedes Benz y un Rolls-Royce.

Una campaña de "acoso mediático"

En entrevista para Univision, el fiscal señaló que las publicaciones de los medios son parte de una campaña de "acoso mediático" que tiene su origen en la salida de dos funcionarios del gobierno. Aunque no mencionó sus nombres, es de público conocimiento que en los últimos meses López Obrador aceptó la renuncia de su asesor legal, Julio Scherer Ibarra y de Santiago Nieto, director de la UIF con quien Gertz mantuvo una relación conflictiva.

Una denuncia periodística realizada por el periodista mexicoamericano, Alonso Castillo Cuevas dio a conocer parte de los nuevos datos sobre la fortuna de Gertz.

El pasado 22 de septiembre, Castillo Cuevas pidió a la UIF que se investigara posibles delitos financieros en el movimiento de 7.8 millones de dólares en paraísos fiscales "vinculados estos con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero", se lee en el documento conocido por Univision. Para la fecha de la denuncia la entidad estaba bajo la dirección de Nieto.

El fiscal Gertz oculta un patrimonio monumental y le preocupa que que mi abuela tenga más información sobre su riqueza inexplicable por lo que metió a mi madre como su rehén a la cárcel hace 426 días.



Ministro @ArturoZaldivarL impartan justicia.#LibertadParaAlejandra pic.twitter.com/9edK67n93T — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) December 16, 2021

Como prueba de su queja, el periodista anexó un documento que identificó como un "estado de cuentas" de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, en el banco suizo Bank Julius Bäer, especializado en manejo de fortunas.

Afirma la queja que en esos extractos "se describen depósitos millonarios" que se realizaron a través de una consultora de inversiones con sede en Panamá.

No obstante, el documento no menciona a Federico y no existe una prueba que vincule al fiscal Gertz con ese estado de cuentas.

Castillo reconoció a Univision Investiga que no tiene ninguna evidencia en ese sentido y que por tal razón pidió a la UIF que investigara el origen del dinero y la identidad del beneficiario.

Fechado en septiembre de 2004, el documento reporta una "valoración de cartera" en la que se detalla la distribución de activos, rentabilidad y análisis de liquidez de inversiones de una consultora panameña. El total de inversiones y cuentas bancarias suman 7.9 millones de dólares.

GC