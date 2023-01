El narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias “Lobo” Valencia, aseguró que entregó más de 10 millones de dólares (MDD) a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales.

El que fuera el capo del cártel del Milenio, que cumple una condena en Estados Unidos (EU) por narcotráfico, dijo que sólo para agendar un encuentro con García Luna adelantó medio millón de dólares. El receptor de la solicitud fue Luis Cárdenas Palomino, quien estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Agregó que hizo la petición luego de que Arturo Beltrán Leyva lo secuestró y le exigió apoyarlo para enfrentar al cártel de Sinaloa. Sin embargo, lo rechazó y se unió al “Chapo” y al “Mayo” Zambada.

En el juicio que enfrenta García Luna en EU por narcotráfico, “Lobo” Valencia afirmó que lo vio en Guadalajara, en las oficinas de un autolavado que pertenecía a un compadre.

La defensa rechazó el testimonio de Valencia y destacó que desde 2011, cuando fue detenido, hasta 2020, nunca mencionó el nombre de Genaro García Luna durante las entrevistas que tuvo con agentes de seguridad y fiscales estadounidenses.



El narco, que por su parte compareció vestido con uniforme amarillo de presidiario, fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y tiene previsto recuperar la libertad en marzo de 2025, de acuerdo con su testimonio en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.

“Lobo” Valencia confirmó que había contribuido en 2006 con 2.5 millones de dólares a una colecta realizada entre los narcotraficantes sinaloenses para sobornar al ex secretario de Seguridad Pública.

“Me dijeron que íbamos a hacer una colecta entre todos. Que íbamos a tener un arreglo más grande y más seguridad para todos”, dijo Valencia, quien en un momento del interrogatorio reconoció haber ordenado la muerte de “más de cien personas”.

El “Lobo” detalló que el dinero le fue entregado a García Luna en un autolavado de Guadalajara. La finalidad era el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para el tráfico de drogas, que era el principal punto de entrada de la cocaína que traían de Colombia, Venezuela, Ecuador y a veces Bolivia.

En su comparecencia, explicó que contribuyó a introducir más de 100 kilos de cocaína a Estados Unidos. Reconoció que más de 100 personas fueron asesinadas bajo sus órdenes.

El testigo dijo que García Luna era conocido en el cártel como “El Licenciado”, “Compa”, “El Señor”, o “Genaro” y que su ayuda era clave para enfrentar a la Familia Michoacana.

Rechazan imputaciones

La defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, intentó minar la credibilidad de Óscar Nava Valencia.

En su turno de preguntas, el abogado defensor de García Luna, Florian Miedel, se centró en el pasado criminal del narcotraficante y también en que desde que fue detenido en 2011 hasta 2020 nunca mencionó el nombre de García Luna durante las decenas de encuentros que mantuvo con agentes de seguridad y fiscales estadounidenses.

Valencia intentó justificarse asegurando, por un lado, que la Fiscalía no le preguntó específicamente sobre el ex secretario de Seguridad Pública García Luna hasta 2020 y, por otro lado, que tenía miedo de posibles represalias contra su familia.

Miedel sacó a relucir que en 2022 “Lobo” le dijo a los agentes de seguridad estadounidense que se retractaba de sus declaraciones sobre García Luna y que no lo había conocido, aunque tras hablar con ellos, decidió seguir adelante con su testimonio original.

La defensa insistió en los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y el testigo para su reducción de condena.

Miedel hizo hincapié en que gracias a estos acuerdos, “Lobo”, que se declaró culpable de narcotráfico, fue condenado en 2014 a 25 años de prisión y, posteriormente, en 2019 se redujo su condena a 16 años y medio.

Según el propio “Lobo”, su salida de presión está prevista para 2025. Los abogados de García Luna sostienen que la Fiscalía no tiene pruebas “objetivas” contra su cliente.

No descarta la extradición

Marcelo Ebrard adelanta que García Luna tendrá que enfrentar varios asuntos pendientes en nuestro país

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, tiene varios “asuntos pendientes” con la justicia mexicana, por lo que no descartó la extradición del ex funcionario.

“Tenemos acceso a las audiencias y tendremos en su momento el acceso conforme al Acuerdo de Cooperación Jurídica y los tratados de extradición que hay”, precisó Ebrard.

Tras la suscripción del convenio de colaboración entre SRE y Banxico, en la sede la Cancillería, el titular de la SRE dijo que el Gobierno de México está a la expectativa de lo que ahí se planteé. “De las declaraciones que se hagan, es un juicio muy relevante para México”, dijo. “México tiene derecho a acceder a esos documentos y también la Fiscalía General de la República, que ya señaló que tiene varios asuntos pendientes con ese señor aquí en México; y ese es el cuadro que tengo el día de hoy”, remató el canciller.

Guía

¿Qué han dicho los narcos?

Antes de “El Lobo” Valencia, dos narcotraficantes han declarado en el juicio contra García Luna, aunque el juez estadounidense Brian Cogan solamente aceptó el testimonio de Sergio Villarreal Barragán “El Grande”:

“El Grande” , detenido en 2010, aseguró que el cártel de Sinaloa pagaba mensualmente una cantidad al ex funcionario, que empezó en 1.5 millones y acabó en tres millones. Dinero que, según explicó entonces se recolectaba entre los distintos clanes que conformaban el cártel de Sinaloa.

, detenido en 2010, aseguró que el cártel de Sinaloa pagaba mensualmente una cantidad al ex funcionario, que empezó en 1.5 millones y acabó en tres millones. Dinero que, según explicó entonces se recolectaba entre los distintos clanes que conformaban el cártel de Sinaloa. “El futbolista”, Tirso Martínez, cuyo testimonio fue calificado por el juez Cogan como “rumor” y “pérdida de tiempo”. Martínez había señalado que fue parte de la estructura del cártel de Sinaloa y Juárez entre 1995 y 2003, y su apodo viene por haber invertido en la compra de equipos de futbol, su gran pasión. Sin embargo, sus actividades criminales no probaron tener nexo con García Luna.

Perfiles

Un capo negociador

Óscar Nava Valencia, mejor conocido como “Lobo”, líder de la organización conocida como Los Valencia o cártel del Milenio, fue detenido el 28 de octubre de 2009 en Guadalajara, tras un enfrentamiento armado, donde también fueron apresados nueve integrantes de su banda criminal.

Nava era uno de los colaboradores más cercanos de Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”.

El Cártel del Milenio comenzó a operar a inicios de la década de los 90, controlando la siembra y cosecha de cocaína en los municipios colindantes entre Jalisco y Michoacán, y contaba un una red amplia de distribución de la droga hacia Estados Unidos.

Cuando se dio el rompimiento entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, el cártel del Milenio mantuvo su apoyo a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Trasladaban cargamentos de cocaína desde países de Centro y Sudamérica. “Lobo” y su hermano Juan, alias “Tigre”, se encargaban de la planeación y el traslado de cargamentos de cocaína desde países de Centro y Sudamérica, a través de embarques que tenían como punto de destino el Puerto de Manzanillo, Colima, desde donde la droga era transportada y custodiada a la frontera con Estados Unidos. “Lobo” fue extraditado en 2011 a Estados Unidos para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud en la corte Federal del Distrito Sur de Texas.

Voz del experto

Rubén ortega montes, Doctor en derecho

Camina a ser testigo protegido

El juicio en New York del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, suma un día más de audiencia en el mismo tribunal que fue juzgado el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, ante las primeras declaraciones de testigos y algunas desestimaciones por el juez Brian Cogan, expertos en derecho coinciden que sentenciarían al ex funcionario, sin involucrar a ex presidentes de México con los que colaboró.

A García Luna se le acusa por el delito de conspiración y aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para el trasiego de cocaína a Estados Unidos, mientras ocupaba altos puestos de seguridad especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.

El doctor en Derecho, Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, considera que García Luna será condenado y servirá como testigo protegido para los norteamericanos y que al final de cuentas la administración de gobierno actual en México presumirá esto, sin que se haya detenido realmente a políticos en el país involucrados con el narcotráfico.

“A Genaro García Luna lo van a condenar y será testigo protegido para otros casos, lo vamos a ver en la calle. Lo primero que se le podría imputar es el delito de conspiración que incluso también existe en México y ahora se ponen de acuerdo por el tráfico de drogas, es por lo que se persigue a este personaje, la corrupción y todo lo demás tiene que ser perseguida en México, allá lo ven como narcotraficante pero que trabajaba para el gobierno, así de fácil, es una conspiración gubernamental del sistema mexicano en conjunto con la delincuencia organizada para el trasiego de droga”, comentó.

Voz del experto

Anuar garcía, doctor en derecho penal y presidente de la Organización México S.O.S. capítulo Jalisco

Fracaso, si no es sentenciado en EU

Anuar García, doctor en derecho penal y presidente de la Organización México S.O.S capítulo Jalisco recalca que García Luna será sentenciado, ya que en caso de no lograrse sería un fracaso para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Si van a llegar a una sentencia tienen bastantes elementos en la Fiscalía, si no sería una debacle para ellos y lo que no creo es que salga el nombre de algún presidente con el que haya colaborado, estamos viendo muy hermética la información, si puede haber una sentencia en contra de él y que pase el resto de sus días en prisión”, detalló.

El gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización criminal desde enero de 2001.

En total, el ex funcionario público enfrenta cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.

El ex secretario de seguridad se ha declarado inocente de todos los cargos.

Los testigos que podrían llegar

Entre los testigos que sobre los que se espera que podrían comparecer esta semana están Edgar Veytia, quien fuera fiscal de Nayarit y quien fue condenado en Estados Unidos en 2017 a 20 años de prisión.

Otros posibles testigos son Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, así como Jesús “El Rey” Zambada, cuyo testimonio se ve clave porque fue él, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien mencionó por primera vez a García Luna como parte de la “nómina” del cártel de Sinaloa.

Sobre posibles testigos de la defensa todo es un misterio. Pero el abogado César de Castro pone en duda la calidad de los testigos del gobierno de EU y señala que sólo buscan beneficios y, a la vez, hundir al hombre que metió a la cárcel a muchos de ellos.



