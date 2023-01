Durante su conferencia de prensa matutina conocida popularmente como “La Mañanera”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la SCJN declara inconstitucional su “Plan B” de reforma electoral, no “pasa nada”, pero advierte que sería una “manchita más al tigre”.

“Estarían avalando salarios estratosféricos, pero los mismos ministros estarían violando la Constitución porque ganan más que el Presidente”, anotó.

En conferencia de prensa, el Mandatario lamentó que a su juicio el INE es un aparato antidemocrático. “La reforma plantea que haya austeridad y no gasten tanto, pero no se pudo hacer una reforma constitucional porque sacaron la soflama del ‘INE no se toca’”.

Agregó que en el supuesto que la Corte dijera que es inconstitucional, “¿afectaría?, no, si este es un aparato antidemocrático, qué es lo fundamental del pueblo, como se va a confiar en los organismos electorales se han dedicado facilitar a avalar los fraudes electorales en México”.

El Presidente volvió a arremeter contra el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, al que señaló: “él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales: un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores”.

Asimismo, el mandatario indicó, conoció al padre de Córdova (Arnaldo Córdova, un historiador, politólogo y jurista), lamentando que “no tenga ideales como él”. Por otro lado, mencionó, los grados ni los títulos son sinónimos de cultura al acusar de “racista” al consejero presidente.

Córdova llama a la defensa del INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, alertó ayer que en caso de que se apruebe el “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por el Presidente López Obrador, se corre el riesgo de que en las elecciones presidenciales de 2024 no se instalen casillas y hasta la nulidad de la elección.

Córdova estuvo ayer en Monterrey, en donde ante estudiantes universitarios dictó una conferencia. “Lo que pasa es que hoy las elecciones nos garantizan algo: que haya casillas, que haya una boleta esperando a cada ciudadano. Si no tenemos una organización electoral, evidentemente las elecciones se ponen en riesgo y se abre la puerta a la disputa por el poder en otras vías”.

“Lo bueno es que ya se van esos que violan la ley”: Mario Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hacen falta consejeros electorales que defiendan la democracia, porque los que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) priorizan su salario y sus privilegios, y dijo que “lo bueno es que ya se van esos que violan a diario la ley con un amparo bajo el brazo, y quienes se comportan como falsos paladines de la democracia”.

En un comunicado, expresó que México necesita un cambio, pues “no podemos seguir con consejeros que sirvan a intereses partidistas y basan su actuar en la mentira cuando su lealtad debe ser hacia la ciudadanía”.

Agregó en la misiva que “hacen falta consejeros que defiendan más la democracia que los que tenemos hoy que priorizan su salario y privilegios. Necesitamos un cambio, no podemos seguir con consejeros que sirvan a intereses partidistas y basan su actuar en la mentira, cuando su lealtad debe ser hacia la ciudadanía. Lo bueno es que ya se van esos que violan a diario la ley con un amparo bajo el brazo, esos que se comportan como falsos paladines de la democracia”.

El líder nacional guinda indicó que el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales del INE representa una oportunidad para terminar de una vez por todas con lo que calificó como la “la época conservadora de los excesos y complicidades, y con ello, fortalecer la vida democrática de nuestro país”.

No habrá despidos con “Plan B”: Segob

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aseguró que la reforma a leyes secundarias en materia electoral no prevé despidos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), y aseguró que los únicos que se quedarán sin empleo son los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

“Los únicos que van a quedar sin empleo son Lorenzo y Ciro, esta reforma no habla de despidos, sí contempla la compactación de áreas, pero eso no quiere decir que habrá despidos”, declaró.

En conferencia de prensa, el titular de la Segob recomendó a Córdova y Murayama “que empiecen a guardar sus cajas de archivos muertos”.

El secretario de Gobernación negó haber ordenado a morenistas “destazar” al INE, como declaró Lorenzo Córdova, además sostuvo que el consejero presidente “es un mentiroso”. “Debió haber hecho un libro que se llame ‘las mentiras de Córdova’”.

Sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores y partidos de oposición, el secretario de Gobernación dijo que si bien es un derecho que tienen, “no les asiste la razón. La reforma cumple con todas las formas y es constitucional, vamos a esperar la resolución”.

El titular de Gobernación insistió en que los nuevos consejeros del INE serán elegidos por el método de insaculación (por sorteo), tras arremeter contra el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova, de quien dijo, obtuvo su actual cargo gracias al reparto del botín que se hacía antes.

El titular de la Segob negó recortes laborales en el INE. EL UNIVERSAL

Morena pone en peligro las elecciones de 2024, señala PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que sería “terrible” que las elecciones de 2024 pudieran anularse como consecuencia de la reciente reforma electoral impulsada por Morena, mejor conocida como el “Plan B”, tal y como lo dio a conocer el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“Los augurios que ha hecho el presidente del INE son terribles, de lo que pasaría si termina de aprobarse la reforma electoral del llamado plan B, el sólo advertir sobre esa posibilidad y que puedan derivar fenómenos de desestabilización que pongan en riesgo la convivencia democrática del país y que haya hasta posibles escenarios de violencia es muy peligroso”, aseguró.

El líder del sol azteca señaló que lo más grave es que los guindas no quieran escuchar, “y el principal que no quiere escuchar es quien está al frente de la Presidencia, y si no quiere escuchar es porque no está pensando responsablemente por el país”.

Advirtió que, si en 2024 hay fraude y violencia durante el proceso electoral, “de ninguna manera serían responsables las autoridades electorales”, sino los que están propiciando esta situación, que es Morena.

“Esta posición de advertir que el ‘Plan B’ es dañino salió en bloque, por los 11 consejeros, no por unos cuantos, y Morena será el único responsable de lo que pueda pasar, por ello fue que acudimos a la Corte, para frenar este ‘Plan B’, y seguiremos trabajando para salvar la democracia y salvar la estabilidad política”.

Zambrano aprovechó para reiterar su rechazo de que sea el PAN quien conduzca el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el año próximo, y aseguró que el PRD tiene dos candidatos fuertes, entre ellos, Miguel Ángel Mancera.

Claves

¿Qué busca en general el “Plan B”?

Eliminar - La iniciativa plantea eliminar las figuras de vocal secretario y vocal de organización en la estructura.

- La iniciativa plantea eliminar las figuras de vocal secretario y vocal de organización en la estructura. Suprimir - A nivel distrital suprime los cargos de vocal de organización electoral, vocal de registro federal de electores, vocal de capacitación electoral y educación cívica y vocal secretario. La única figura de este tipo que se mantiene en la estructura es la del Vocal Operativo.

- A nivel distrital suprime los cargos de vocal de organización electoral, vocal de registro federal de electores, vocal de capacitación electoral y educación cívica y vocal secretario. La única figura de este tipo que se mantiene en la estructura es la del Vocal Operativo. Gasto - El INE no podrá destinar ahorros o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos.

- El INE no podrá destinar ahorros o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Garantía - Se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. También se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, además de la posibilidad para connacionales de votar desde el extranjero vía internet.

- Se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. También se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, además de la posibilidad para connacionales de votar desde el extranjero vía internet. Separación - Se obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales.

- Se obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales. Temporal - Los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral. El ajuste obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional. Este ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas Magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del Presidente.

Consejeros son activistas de la oposición: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se han dedicado a ser activistas de la oposición en lugar de árbitros electorales.

En encuentro con los medios, apuntó que en vez de promover reformas contra el llamado “Plan B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estos consejeros deberían explicar cuánto ganan y cuántos asesores tienen.

“Yo creo que ellos deberían explicar al pueblo de México por qué tienen tantos asesores, por qué tienen un salario mayor que el del Presidente de la República, por qué no hacen una austeridad republicana dentro del INE, porque el tema central es la cantidad de recursos públicos que utiliza el Instituto Nacional Electoral”, sostuvo.

Señaló que estos consejeros son funcionarios públicos, y que no por ser un instituto autónomo, no deben informar cuántos cuesta y cuánto ganan.

Claudia Sheinbaum, pide que los consejeros den a conocer su salario y los asesores que tienen. EL UNIVERSAL

CT