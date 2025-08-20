Se le conoce como frente frío al choque de dos masas de aire, una fría y otra cálida, que provoca tormentas, bajas temperaturas y fuertes vientos.En México, la temporada de frentes fríos está cada vez más cerca, ya que, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ciclo iniciará en septiembre y se extenderá hasta mayo.Durante este periodo, los estados del norte, centro y sureste del país enfrentarán cambios bruscos de temperatura y fenómenos asociados, como lluvias, vientos intensos y heladas.El SMN detalló que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58.Aunque la fecha oficial de inicio está marcada para el 15 de septiembre, los especialistas no descartan que el primer frente frío llegue antes. De hecho, en los últimos años ha sido común que los sistemas frontales se adelanten hacia finales de agosto, afectando primero a la frontera norte del país.Los meses de mayor intensidad se concentrarán entre noviembre y febrero, cuando las masas de aire polar suelen llegar con más fuerza, generando temperaturas mínimas, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.La llegada de una masa de aire frío desplazando a una masa de aire caliente provoca inestabilidad atmosférica. Este choque genera fenómenos que van más allá del simple descenso de temperaturas.Entre los efectos más comunes se encuentran:El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que cada frente frío tiene una duración aproximada de cinco a siete días en territorio mexicano, aunque los efectos pueden extenderse dependiendo de la intensidad del sistema.Los frentes fríos no impactan de la misma manera en todo el país. La ubicación geográfica y la altitud determinan la forma en que cada región resiente estos fenómenos.Ante el inicio de esta temporada, las autoridades de Protección Civil emitieron diversas medidas preventivas. Se recomienda:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP