“FGR investigará percance en vía”: director del Tren Maya

Ante incidente en el Tren Maya, Óscar David Lozano, Director General de este transporte, dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que el seguro tendrá que hacerse efectivo ante el percance de vía.

“Para nosotros lo más importante es la seguridad. Y la vamos a mantener y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México, es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias. Nosotros fallamos ya dos veces, pero no debemos de fallar en el futuro, tenemos que alcanzar el cero incidencias, y eso nos va a ayudar la certificación de calidad”, aseguró.

El director del Tren Maya aclaró que la Fiscalía General de la República hará sus propias investigaciones, “y si hubiera responsables pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento aquellos que hayan cometido algún error”.

Subrayó que además de la FGR, las aseguradoras y peritos especializados en transporte ferroviario participarán en las indagatorias para esclarecer la causa del percance y garantizar que no vuelva a ocurrir.

Señaló que otros países han registrado más accidentes ferroviarios, entre ellos España, que documentó 175 en el año 2022; en Estados Unidos, más de mil 600 casos de descarrilamientos en diferentes puntos; y en otras regiones del mundo también se han presentado episodios similares.

Abundó que el caso fue “inusual”, descartando así un hackeo al sistema de seguridad o un “error humano”, ya que explicó que el motor de aguja, que fue accionado desde el centro del puesto de control, se puso en posición directa.

Reiteró que todas las líneas de investigación continúan abiertas y que se dará un informe completo en los próximos días.

El pasado 7 de mayo de este 2025, el Tren Maya S.A. de C.V. aseguró por 35 mil 614 millones de pesos el sistema ferroviario, contenidos y bienes en general del Tren Maya ante huelgas, vandalismo, terrorismo y sabotaje de personas u organizaciones “por propósitos políticos, religiosos o ideológicos”.

El contrato de “Aseguramiento Patrimonial del Tren Maya” fue adjudicado por 922 millones de pesos a la empresa Agroasemex.

La póliza ampara todos los bienes del Tren Maya, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año y, del Tramo 1 hasta el Tramo 7.

