El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) cifró en 161 los mexicanos, de cinco comunidades de Frontera Comalapa, que han ingresado a Guatemala para pedir refugio, ante las hostilidades que persisten entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, en las cercanías de la línea fronteriza que comparte México y Guatemala.

Explicó que el grupo de desplazados se encuentra en un albergue que se ha habilitado en el salón de usos múltiples de la comunidad Guailá, del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango, pero también con familias de conocidos y otros han rentado espacios para poder pernoctar.

Informó que ya se iniciarán los trabajos para brindar documentos a los mexicanos.

CT