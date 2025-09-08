De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal número 2 con características de estacionario sobre el noreste; un canal de baja presión en el sureste mexicano; el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe; la aproximación de la nueva onda tropical número 31, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el este de Tamaulipas, Nayarit y el oeste de Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la precipitación de fuerte lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá semicubierto; las temperaturas oscilarán en torno a los 29 y 16 grados centígrados, y el viento Oeste correrá a una velocidad de hasta 29 km/h.

¿A qué hora lloverá este 8 de septiembre en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored y The Weather Channel, se registra la caída de una enorme tormenta —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.9 mm 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 8.4 mm 07:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.4 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.8 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

