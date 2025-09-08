De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal número 2 con características de estacionario sobre el noreste; un canal de baja presión en el sureste mexicano; el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe; la aproximación de la nueva onda tropical número 31, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el este de Tamaulipas, Nayarit y el oeste de Jalisco. En Puerto Vallarta, se espera la caída de tormenta en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 8 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4 mm— en el 80% de su región en las siguientes horas:

05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.4 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.8 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

