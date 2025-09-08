De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal número 2 con características de estacionario sobre el noreste; un canal de baja presión en el sureste mexicano; el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe; la aproximación de la nueva onda tropical número 31, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el este de Tamaulipas, Nayarit y el oeste de Jalisco. En Puerto Vallarta, se espera la caída de tormenta en horas de la tarde.De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4 mm— en el 80% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO