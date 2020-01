Ex trabajadores del Seguro Popular se manifiestan en Palacio Nacional

¡Mentira, mentira, su gobierno es mentira, nos dijeron que todo cambiaría y eso es mentira!, ¡Salga ya, dé la cara, trabajadores de la salud lo reclaman!, son algunas consignas que ex empleados del Seguro Popular gritan a las afueras de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que los recontrate y los liquide conforme a la ley.

Los ex trabajadores que provienen de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Estado de México denunciaron que desde la última semana de diciembre les informaron que su contrato finalizó, sin embargo no los han liquidado y no hay certeza de si los recontratarán.

"No es posible que a nosotros que somos trabajadores de la salud estemos en esta situación precaria, dicen que somos necesarios para lograr que la salud sea universal, pero a cuántos nos han dejado en incertidumbre laboral, salgan, den la cara, expliquen que es el Insabi, cumplan su promesa", grito apoyada con un altavoz una enfermera de Oaxaca.

Con una guillotina que simula ser el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) los ex trabajadores acusaron que solo ha generado desempleo y crisis para más de 50 mil profesionales de la salud, por lo que advierten al titular, Juan Ferrer Aguilar que no levantarán el bloqueo a la sede del instituto.

