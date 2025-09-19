El día de ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para una presunta red de empresas ubicadas en Baja California que estarían relacionadas al Cártel de Sinaloa. Las investigaciones publicadas señalan que estos negocios operaban como fachada de negocios de recreación para enmascarar sus finanzas.

La red señalada estaría relacionada con la facción de "Los Mayos" parte de la organización criminal mencionada. Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red estaría relacionada con la producción y exportación de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos, así como la participación en secuestros, extorsiones y mecanismos de lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, existen 14 negocios registrados a nombre de Jesus Gonzalez Lomeli que son parte de esta presunta red criminal. Van bajo los siguientes nombres:

JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.

Grupo JRCP, S. De R.L.

Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.

Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.

Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.

Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.

Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.

Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.

Sunset Servicios Gastronomicos S. De R.L. De C.V.

JJ Gonver S. De R.L. De C.V.

Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.

Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.

Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.

Cavally Antro & Bar.

Así opera la red criminal en Baja California

De acuerdo con el documento compartido por la autoridad estadounidense, González opera como administrador y propietario, sin embargo, el liderazgo operativo recae en personas como Juan José Ponce Félix (“El Ruso”) y los hermanos Alfonso y René Arzate García. Así mismo, el Departamento del Tesoro señaló a funcionarios municipales de colusión con estas personalidades. Entre ellas figura Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024) y actual diputada federal por el Distrito 9 de Baja California.

Mientras tanto, los negocios ofrecen distintos servicios turísitcos en las playas del norte del país.

Las sanciones resultado de estas investigaciones implican el congelamiento de todos los activos de las personas y negocios señalados que se encuentren en Estados Unidos. Las violaciones a estas sanciones pueden causar penas civiles.

OB