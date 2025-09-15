¿Por qué Crawford devolvió los cinturones del "Canelo"?

El pasado sábado 13 de septiembre, Terence Crawford venció al "Canelo" Álvarez por decisión dividida con lo que le arrebató el título de campeón indiscutido al pugilista mexicano. El Allegiant Stadium de Nevada en Estados Unidos fue testigo de la derrota de Saúl Álvarez aunque cierta parte de la afición que se hizo presente se imaginaba un resultado más cerrado e incluso con posibilidades de que el mexicano levantara el puño triunfal.

Pero el vencedor fue el estadounidense quien fue condecorado en el ring con todos los títulos que pertenecían al Canelo. Como es costumbre en el deporte, cuando un boxeador vence a otro se le entregan todos los títulos para la ceremonia y las fotos oficiales posteriores al combate.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video en el que Terence Crawford acudía a la conferencia posterior de Saúl Álvarez para regresarle los cinturones que le habían sido entregados, ¿qué fue lo que pasó?

¿Por qué Crawford regresó los cinturones con los títulos al Canelo?

Cuando termina una pelea con un vencedor claro, sea por nocaut o por decisión, todos los títulos que pertenezcan al perdedor pasan al vencedor, en este caso Terence Crawford. Sin embargo, los cinturones que se entregan para la ceremonia cuentan con el nombre y las características en dimensiones del anterior deportista, en este caso el Canelo.

A Crawford se le entregarán todos los títulos y cinturones ya rotulados con su nombre como nuevo campeón. Los organismos irán entregando dichas condecoraciones con el transcurso de los días ahora que ha sido proclamado vencedor. Es por eso que Crawford, reconociendo la trayectoria del Canelo, decidió ir a entregar los cinturones y darle la mano, en un acto de deportividad que fue aplaudido en redes sociales. A su vez, el boxeador tapatío agradeció el buen gesto de su contrincante, ya que no está obligado a entregar los cinturones de su propia mano.

Te puede interesar: Fallecen tres mujeres en accidente carretero en San Juan de los Lagos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB