Este viernes 19 de septiembre, el precio del dólar en México es de 18.38 pesos por billete verde en promedio. En esta quinta jornada, el precio de la divisa del país del norte despierta dominante con respecto al peso mexicano. A pesar de esta ligera baja, el peso mexicano se mantiene fuerte.

Al final de la jornada de ayer, el Banco de México (Banxico) reportó que ayer, jueves 18 de septiembre de 2025, el dólar cerró en 18.37 pesos, basándose en un promedio de transacciones bancarias. Este avance del dólar frente al peso mexicano se debe a que el billete verde se fortaleció después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió reducir las tasas de interés, pero la moneda mexicana aguantó bien y la pérdida fue mínima .

El desempeño cambiario se da posterior a un fortalecimiento de 0.44 % del Índice Dólar, un indicador que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas.

“ Hoy, el peso es afectado por el avance del dólar, después de considerar los datos económicos de la sesión previa y la expectativa de que la Fed podría no mantener un ciclo de flexibilización continua hacia adelante ", escribieron analistas de Monex.

Según la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX determinado por Banxico los días hábiles es de 18.3610 pesos por dólar para este viernes 19 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar HOY 19 de septiembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.20 18.84 BBVA Bancomer 17.52 18.65 Banorte 17.20 18.70 Banamex 17.82 18.84 Scotiabank 16.30 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

