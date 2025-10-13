Lunes, 13 de Octubre 2025

Se espera lluvia INTENSA en Puerto Vallarta

Este es el clima que le espera a la urbe vallartense en el inicio de esta semana

Por: Ámbar Orozco

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 25 grados centígrados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical; canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste; la vaguada monzónica que se extiende frente a las costas del Pacífico Sur mexicano; la onda tropical número 37 sobre Guerrero y una vaguada más en altura sobre la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua y Jalisco, entre otros estados.  En Puerto Vallarta se espera la caída de fuerte lluvia.

A esta lloverá hoy, 13 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 27 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 10 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

02:00 a 04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm
05:00 a 07:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 2.6 mm
08:00 a 09:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 6.6 mm
11:00 PM a 12:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.9 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla la tormenta tropical “Raymond”?

El SMN reportó el pasado 11 de octubre que, a las 21:15 horas, la tormenta “Raymond” se debilitó a ciclón postropical y su centro se localizó en tierra —a 10 kilómetros al occidente de Cabo San Lucas, en Baja
California Sur—, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora. 

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

