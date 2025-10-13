Lunes, 13 de Octubre 2025

Aumenta a 64 la cifra de personas fallecidas por lluvias en México

Los estados que registran personas fallecidas o desaparecidas son Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, mientras que San Luis Potosí no reporta víctimas 

Por: Elizabeth Vargas

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, actualizó la información de las afectaciones en cinco estados. EFE/ H. RÍOS

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, actualizó la información de las afectaciones en cinco estados. EFE/ H. RÍOS

Durante la conferencia matutina de este lunes, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa,  actualizó la información de las afectaciones en cinco estados debido a fuertes lluvias registradas desde el pasado jueves.

Velázquez Alzúa detalló que hasta esta mañana se han reportado 64 personas fallecidas y 65 personas desaparecidas.

En el caso específico por estado, en Veracruz se reportan 29 fallecidos y 18 desaparecidos, en Puebla 13 fallecidos y 4 desaparecidos, en Hidalgo 21 fallecidos y 43 desaparecidos, en Querétaro 1 fallecido y ningún desaparecido. En el caso de San Luis Potosí no se reportan víctimas ni desaparecidos.

Desde este domingo se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.

Municipios afectados por estado

 ESPECIAL
 ESPECIAL
  ESPECIAL
  ESPECIAL
  ESPECIAL
  ESPECIAL
 ESPECIAL 
 ESPECIAL 
  ESPECIAL
  ESPECIAL

Pronóstico de lluvias para este lunes 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que para este lunes 13 de octubre prevalecerán los chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 30 mm, en los estados de Veracruz y Puebla.

Explicó que los remanentes de “Raymond”, que se degradó a ciclón post-tropical sobre el sur de Baja California, en interacción con el frente frío 6 generarán precipitaciones en distintos estados de la República.

Este frente frío número 6, señaló Conagua, se desplazará hacia el suroeste de Estados Unidos.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

