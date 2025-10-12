La noche de ayer, la Selección Mexicana se enfrentó contra Colombia en un duelo amistoso en el Estadio AT&T. Por desgracia, el Tri no logró ni una sola diana en la portería del rival de América del sur, mientras que los cafeteros de Colombia anotaron 4 tantos y se convirtieron en los ganadores de este duelo. Ante este panorama, analistas deportivos afirman que el Tri está pasando por un "déficit de calidad".

Definitivamente, este no era el resultado que millones de aficionados ni Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, esperaban. Fue un 0-4 contundente en el primero de 2 partidos amistosos de la Fecha FIFA previo a comenzar un 2026 mundialista donde México será uno de los 3 anfitriones.

Según periodistas deportivos, los 4 tantos marcados por los colombianos — Jhon Lucumí (17’), Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (65’) y Johan Carbonero (87’) — evidenciaron los errores defensivos y falta de contundencia y oportunidad al frente.

Aldo Farías, periodista deportivo de TUDN , catalogó esta última actuación de México como " el partido y el resultado más desalentador del año al mando de Javier Aguirre ", y aseguró que no se refería a que el Tri gane o pierda, sino de cómo se desenvuelve en el terreno de juego.

" Este es un impacto fuerte, hay algunos partidos que inclusive no se terminan por ganar o que se pierde, pero te quedas con la sensación positiva de algún jugador en específico o de algún cambio. [...] Aquí creo que, en cuanto a resultados y en cuanto a accionar colectivo e individual, es muy desalentador lo que [sucedió] ante Colombia ", aseveró.

Por su parte, Rafa Puente, periodista y comentarista del mismo medio , resaltó la notoria ausencia de Raúl Jiménez, delantero, y de Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana.

“ [...] no puedes omitir del análisis que te falta el mejor futbolista que tienes, que es Raúl Jiménez, y un jugador que es referente y capitán, como Edson, no que con ellos 2 vas a dar un salto de calidad y te vas a poner como candidato al título, eso está claro que no, [...] sin embargo, hoy vimos un equipo que, más allá de que fue ampliamente superado por un Colombia que tiene mejores futbolistas [...] no compitió con esa vehemencia, esa convicción ”, declaró.

