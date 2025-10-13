Revelan el número de personas no localizadas tras lluvias "atípicas"

El día de ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el reporte de los avances en la atención a la población y en la recuperación de infraestructura y servicios básicos en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, tras las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre.

Según se informó en el comunicado, en estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Secretaría de Marina (Semar), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SICT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades estatales y municipales.

Las dependencias continúan trabajando de manera coordinada a fin de atender de manera prioritaria a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas.

Personas no localizadas

Del mismo modo que se están contabilizando las viviendas afectadas y las personas que lamentablemente perdieron la vida, el Gobierno de México ha dado a conocer la cantidad de personas no localizadas tras estas precipitaciones atípicas en los estados ya mencionados.

Hasta el día de ayer a las 14:00 horas, estas fueron las cifras compartida por la SSPC:

Veracruz

Personas fallecidas: 18

Personas no localizadas: 6

Municipios afectados: 70

Puebla

Personas fallecidas: 12

Personas no localizadas: 15

Municipios afectados: 38

Hidalgo

Fallecidos: 16

Personas no localizadas: 17

Municipios afectados: 22

San Luis Potosí

Saldo blanco

Personas no localizadas: 0

Municipios afectados: 12

Querétaro

Fallecidos: 1

Personas no localizadas: 0

Municipios afectados: 8

El total de personas que hasta el momento se encuentran no localizadas suman 28 en las cinco entidades enlistadas.

*El número de personas no localizadas y fallecidas será actualizado durante esta jornada.

