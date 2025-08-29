Este viernes, la Presidenta Sheinbaum reveló que Estados Unidos hizo algunas solicitudes que fueron rechazadas porque pedían intervenir el país en materia de seguridad.

Las declaraciones se dan en el marco de la firma del documento de colaboración con Estados Unidos, el cual, señaló, no será un acuerdo, sino un entendimiento llamado "Programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la en ley temas de seguridad".

A pregunta expresa sobre cuál es la diferencia entre el acuerdo del que hablaba hace días y que ahora será un entendimiento con Estados Unidos, Sheinbaum explicó que se trata de un documento equiparable por ser de alto nivel, pero reconoció que Relaciones Exteriores le aclaró que son distintas categorías.

"(...) digamos, que las categorías que se firman de manera bilateral o que se acuerdan de manera bilateral, pues tienen distintos nombres. Y algunas incluso requieren aprobación de los senados, como es el T-MEC, por ejemplo. Entonces, es lo mismo de lo que estamos hablando, solamente que relaciones exteriores me aclaró cuál es el nombre... Programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley en temas de seguridad".

"Son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables, y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento, que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno", destacó.

Agregó: "Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país, y nosotros dijimos que no (...) el marco del respeto a nuestras soberanías, eso es muy claro para nosotros, jamás vamos a afirmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio, jamás. Pues ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB