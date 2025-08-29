Al ser cuestionada sobre los avances para la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se prevé que sea en noviembre o incluso antes cuando los criadores mexicanos puedan reanudar el envío de animales a ese país.

El cierre de la frontera estadounidense fue motivado por la presencia del gusano barrenador, una plaga parasitaria, en México.

"El gobierno de Estados Unidos, planteó la secretaria de Agricultura, la fecha de noviembre como probable fecha de apertura. Estuvo recientemente el secretario de agricultura en Estados Unidos con Roberto Velasco, el subsecretario Panamérica del Norte en Relaciones Exteriores, y se planteó la posibilidad de que fuera antes" , destacó Sheinbaum Pardo.

Ante la presencia del gusano barrenador en el país, Sheinbaum aclaró que ya hay criterios técnicos ante el control de esta plaga "la subjetividad en estas decisiones, pues afecta a demasiada gente", indicó.

"Se ha trabajado mucho en los criterios técnicos entre ambas secretarías; entonces, pues hay mucho avance", aseguró la Presidenta, y dijo que la fábrica de mosca estéril en el Sur de México sigue en pie, agregó, pues ya están listos los recursos.

"Ya están los recursos, todo también es parte de este planteamiento que se ha hecho entre ambos secretarios y lo comenté aquí: tenemos un acuerdo con los ganaderos de Sonora, de Coahuila y de Durango, después vamos a avanzar también con Chihuahua y Tamaulipas para poder fortalecer la producción de carne en nuestro País", detalló.

MB

