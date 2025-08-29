La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este viernes si invitará al exmandatario Andrés Manuel López Obrador a la presentación de su primer informe de gobierno el próximo lunes 1 de septiembre.

"Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Yo respeto mucho esa decisión del (ex) presidente López Obrador", fue lo que dijo Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" de hoy en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

En el informe de gobierno presidencial se presenta por escrito el balance oficial del trabajo y los logros alcanzados por el mandatario en turno y su administración.

Se trata de un evento obligatorio por ley en el que el titular del Poder Ejecutivo mexicano expone un reporte integral de las políticas públicas, avances en sectores clave, los retos enfrentados y las estrategias para superarlos, así como los proyectos futuros para el desarrollo de México.

"Antes él (López Obrador) decía: 'Luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción'. Él decía (durante su periodo en la presidencia): 'Ahorita es momento de la acción'. Y ahora, pues le toca la parte del pensamiento, entonces está escribiendo libros", sentenció la Presidenta.

¿Cuándo es el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum?

El primer informe de Claudia Sheinbaum se realizará el lunes 1 de septiembre, un mes antes de celebrar el primer aniversario de su toma de posesión en 2024, el cual se realizará a las 11:00 hora local con un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional.

