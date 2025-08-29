Antes de que su nombre acaparara titulares por el trágico crimen que cobró su vida, la de su pareja y sus dos hijos en Guadalajara, Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, ya había construido una imagen reconocible como creadora de contenido en TikTok.

Ferrer había incursionado inicialmente en retos virales, sin embargo, con el tiempo, su contenido pasó a mostrar su colección de prendas de lujo, autos deportivos y viajes paradisiacos, en pocas palabras; una “vida aspiracional” —entiéndase por la connotación de riqueza—.

Corridos tumbados y una estética “buchona”

Asimismo, la imagen de Ferrer se alineaba con el estilo “buchón”, una estética caracterizada por maquillaje excesivo, cirugías estéticas, ropa entallada, además de énfasis en símbolos de poder económico. La influencer también solía incluir narcocorridos y “corridos tumbados”, en alguno de ellos incluso llegó a escribir: “Ventajas de tener un novio narco”, lo que generó una tremenda controversia por su apología al delito.

La cuenta de Ferrer alcanzó cerca de 18 mil seguidores y acumuló más de 500 mil ‘me gusta’. Su última publicación, —la cual data del 7 de agosto— mostraba una escena ajena al espiral de violencia que culminaría con su vida: Ferrer yacía manejando por una calle de terracería en la colonia donde habitaba.

Tras el asesinato de Ferrer y su familia y —como suele acontecer en casos violentos y mediáticos—, las redes sociales no tardaron en llenarse de toda clase de comentarios. Algunos internautas expresaron su tristeza, sin embargo, la mayoría no dudó ni dos veces en emitir su juicio respecto al estilo de vida que presumía.

