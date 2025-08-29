¿Cuánto tiempo utilizan los mexicanos al trabajo del hogar?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en promedio en México una persona trabaja 59.6 horas semanales, tomando en cuenta bajo el concepto de trabajo tres actividades distintas:

Trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario

Trabajo no remunerado de producción de autoconsumo

Trabajo para el mercado (Población Económicamente Activa)

En esta ocasión, los resultados muestran una disminución en el promedio de tiempo semanal que utilizan hombres y mujeres en México para los trabajos no remunerados con respecto a la recopilación de datos de la ENUT en los años pasados. Lo que no cambió fue la marcada brecha de género, especialmente con respecto al trabajo doméstico para el propio hogar.

En promedio, una mujer emplea 28.2 horas semanales al trabajo doméstico para el propio hogar, mientras que un hombre hace menos de la mitad; cerca de 11.2 horas semanales.

Este tiempo útilizan las y los mexicanos para trabajar en el hogar cada semana:

Actividad Mujeres Hombres Preparación y servicio de alimentos 13 4.7 Limpieza de la vivienda 9.5 4.7 Limpieza y cuidado de ropa y calzado 4.1 1.9 Compras 2.6 2.3 Mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar 1.4 1.9 Gestión y administración 1.1 1.1 Pagos y trámites 0.9 0.9

*Las cifras están expresadas en horas en promedio que trabajan hombres y mujeres en México en actividades dentro del trabajo doméstico para el propio hogar.

