Estas son las mejores imágenes del Desfile Militar en Ciudad de México (FOTOS)

Este martes por la mañana, las Fuerzas Armadas de México exhibieron su poderío en el tradicional desfile militar de independencia. La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la exhibición resaltando la defensa de la soberanía y el combate a la corrupción, en medio de controversias por señalamientos criminales dentro de la Marina mexicana y tensiones con Estados Unidos.

Acompañada por los secretarios de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, Sheinbaum recorrió el Zócalo en un vehículo, que la llevó hasta el presidium donde, con salvas de artillería, se rindieron honores a la primera mujer Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas del país.

Ante las tropas militares formadas en la plancha del Zócalo, Sheinbaum recordó en su discurso que la lucha por la independencia del país sigue vigente con la defensa de la soberanía, y que ella misma propuso este año una reforma constitucional contra cualquier intervención extranjera.

"La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad", aseveró Sheinbaum.

También pidió "no olvidar" que a lo largo de la historia "algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias"; no obstante, sostuvo que "ninguna injerencia es posible" gracias a la entereza del pueblo mexicano.

En su oportunidad, ambos secretarios, de Marina y Defensa, exaltaron el papel pionero de Sheinbaum al liderar el desfile que conmemora la lucha independentista mexicana que comenzó en 1810, y reafirmaron su total apoyo hacia la "soberanía", la "libertad" y la "integridad".

Morales Ángeles, por su parte, afirmó que la Semar ahora es "más fuerte", luego de poner "ante la ley" y el escrutinio del pueblo de México "actos reprobables" que, afirmó, "no definen" a la institución.

"Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más (duro) y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón", aseguró.

El titular de la Semar sostuvo además que "jamás" fueron opción ni el "disimulo" ni el "silencio", y que en la Marina no existe cabida para "males como la corrupción" y la impunidad, "pase lo que pase" y "duela a quien le duela".

El acto ocurrió en un clima de tensión en las Fuerzas Armadas, luego del reciente destape de una red de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal', con la implicación de altos mandos de la Marina.

En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Semar, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al menos otros nueve marinos y funcionarios aduaneros fueron detenidos junto con Farías Laguna, a inicios de septiembre, y días después, se informó del fallecimiento de dos presuntos informantes de la red criminal, uno por suicidio, y el otro, en un accidente en una práctica de tiro.

Esta semana además medios mexicanos dieron a conocer la presunta implicación de otro alto mando en la red, Salvador Camargo Vivero, cuyo nombre no aparece en la lista de detenidos del Gobierno.

Por otro lado, las tensiones con Estados Unidos persisten. El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a México como uno de los países con mayor tránsito y producción de drogas, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano por contener el crimen organizado en el país y entregar líderes delincuenciales a Estados Unidos.

También se han intensificado las detenciones de migrantes en Estados Unidos, con redadas violentas donde han fallecido varios mexicanos, siendo el caso más reciente el de Silverio Villegas González, a quien un agente de Estados Unidos le disparó durante un arresto.

Mientras que México ha presumido una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera estadounidense, desde el 1 de octubre pasado, -cuando inició el Gobierno de Sheinbaum-, hasta el 20 de agosto pasado.

