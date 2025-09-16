Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite de registro para estudiantes de secundaria?

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez que busca apoyar a los estudiantes de educación básica, otorgándoles un respaldo económico que les permita continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar por falta de recursos.

El registro para formar parte de este apoyo inició el pasado lunes 15 de septiembre, a través del sitio oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/.

No obstante, la Secretaría del Bienestar informó que, en esta primera etapa, el registro estará disponible únicamente para estudiantes de secundaria, en especial los de nuevo ingreso, y se mantendrá abierto hasta el martes 30 de septiembre. Esto significa que los alumnos cuentan con al menos dos semanas para completar su trámite.

Si bien la beca también contempla a estudiantes de preescolar y primaria, su registro oficial está programado a partir de 2026, por lo que en esta fase no podrán inscribirse.

En cuanto al apoyo económico, los pagos serán bimestrales: cada dos meses, las familias recibirán $ 1,900 pesos, más $700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el hogar inscrito en una escuela pública.

Requisitos para el registro

La Beca Rita Cetina es de carácter universal, lo que significa que cualquier estudiante de secundaria puede acceder a ella siempre que complete correctamente su registro entre el 15 y el 30 de septiembre.

Para realizar el trámite, se deberán presentar los siguientes documentos:

CURP del estudiante

CURP de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

