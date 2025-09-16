SRE reporta saldo blanco en festejos patrios de mexicanos en EU

Frente a la advertencia de posibles redadas en diversas ciudades de Estados Unidos durante las celebraciones patrias de la comunidad mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los festejos se desarrollaron sin incidentes y en un ambiente de orden.

La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, resaltó que las representaciones consulares de México en territorio estadounidense aplicaron una estrategia preventiva del 13 al 16 de septiembre. El objetivo fue reforzar el conocimiento y la práctica de los derechos y obligaciones de los connacionales que residen en ese país.

Asimismo, se detalló que se emitieron recomendaciones específicas, al tiempo que se fortaleció la difusión de mensajes de prevención y el contacto cercano con la comunidad mexicana, como parte de las medidas de protección consular.

"Con énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que puedan considerarse una violación al orden público, y conocer las acciones a seguir en caso de una detención", dijo Relaciones Exteriores.

Afirmó que la red consular mexicana se mantuvo "atenta y activa" con asistencia y protección ante cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad mexicana.

Reafirmó su compromiso con la protección y defensa de las personas mexicanas en el exterior.

