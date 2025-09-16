Visa Americana: Cuál es el consulado con menor tiempo de espera para una cita

En 2025, obtener una visa para ingresar a Estados Unidos sigue siendo una prioridad para muchos mexicanos que desean viajar por turismo, trabajo o asuntos personales. Sin embargo, los tiempos de espera para agendar una cita varían significativamente según el consulado, por lo que es fundamental identificar cuáles sedes tienen procesos más ágiles para planificar con anticipación y evitar contratiempos.

Aunque la Embajada de Estados Unidos está implementando un proceso para acelerar los trámites de visado, aún no se ha logrado regularizar totalmente el sistema de citas para solicitar la visa por primera vez, y en ciertos consulados, los tiempos de espera siguen siendo largos.

No obstante, existe un consulado específico donde el tiempo de espera para obtener una cita para la visa de turista B1/B2 es significativamente menor en 2025, estos datos los compartimos de acuerdo a las actualizaciones de disponibilidad señaladas por la Embajada.

¿Qué consulado tramita más rápido la visa?

El Departamento de Estado informa que, en la mayoría de los consulados de Estados Unidos en México, el tiempo de espera para tramitar la visa de turista B1/B2 oscila entre 200 y 300 días.

Según datos actualizados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el consulado con menor tiempo de espera es el de Nogales, el cual tiene espacios para citas a partir del 18 de diciembre de 2025, seguido de Ciudad Juárez (29 de enero de 2026) y Hermosillo (7 de abril de 2026).

Asimismo, es importante señalar que en los próximos meses, el costo de la visa estadounidense de turista se incrementará significativamente, pasando de $185 a $435 dólares. Este ajuste se debe a la reciente aprobación en Estados Unidos de la ley federal The One Big Beautiful Bill, la cual forma parte de las políticas fiscales y de gasto impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El incremento de $250 dólares corresponde a un nuevo cargo denominado “Tarifa de Integridad”, el cual será aplicado a todas las personas que soliciten visas de no inmigrante. Esto incluye visas de turismo (B1/B2), estudio (F, M y J) y trabajo (H-1B), entre otras categorías y entra en vigor a partir del 1 de octubre del año en curso.

