En el desfile militar, México pone énfasis en la soberanía y la lucha anticorrupción

Este martes, las Fuerzas Armadas de México mostraron su capacidad operativa en el primer desfile militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado en conmemoración de la Independencia. Durante la ceremonia se subrayó la importancia de proteger la soberanía nacional y combatir la corrupción, en un contexto marcado por cuestionamientos hacia la Marina y roces diplomáticos con Estados Unidos.

La mandataria estuvo acompañada por los titulares de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. A bordo de un vehículo oficial, Sheinbaum recorrió el Zócalo capitalino hasta llegar al presidium, donde fue recibida con salvas de artillería y honores en su calidad de primera mujer en ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas del país.

Frente a las filas de soldados reunidos en la plancha del Zócalo, la presidenta destacó en su mensaje que el espíritu de la independencia continúa vigente a través de la defensa de la soberanía. Asimismo, recordó que este año presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a impedir cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos nacionales.

"La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad", aseveró Sheinbaum.

También pidió "no olvidar" que a lo largo de la historia "algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias"; no obstante, sostuvo que "ninguna injerencia es posible" gracias a la entereza del pueblo mexicano.

En su oportunidad, ambos secretarios, de Marina y Defensa, exaltaron el papel pionero de Sheinbaum al liderar el desfile que conmemora la lucha independentista mexicana que comenzó en 1810, y reafirmaron su total apoyo hacia la "soberanía", la "libertad" y la "integridad".

Morales Ángeles, por su parte, afirmó que la Semar ahora es "más fuerte", luego de poner "ante la ley" y el escrutinio del pueblo de México "actos reprobables" que, afirmó, "no definen" a la institución.

"Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más (duro) y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón", aseguró.

El titular de la Semar sostuvo además que "jamás" fueron opción ni el "disimulo" ni el "silencio", y que en la Marina no existe cabida para "males como la corrupción" y la impunidad, "pase lo que pase" y "duela a quien le duela".

El acto ocurrió en un clima de tensión en las Fuerzas Armadas, luego del reciente destape de una red de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal', con la implicación de altos mandos de la Marina.

En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Semar, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al menos otros nueve marinos y funcionarios aduaneros fueron detenidos junto con Farías Laguna, a inicios de septiembre, y días después, se informó del fallecimiento de dos presuntos informantes de la red criminal, uno por suicidio, y el otro, en un accidente en una práctica de tiro.

Esta semana, además, medios mexicanos dieron a conocer la presunta implicación de otro alto mando en la red, Salvador Camargo Vivero, cuyo nombre no aparece en la lista de detenidos del Gobierno.

YC