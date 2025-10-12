Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben el pago en la semana del 13 al 17 de octubre?

Las autoridades gubernamentales dieron a conocer el calendario oficial de pagos por letra de la Beca Rita Cetina para el bimestre septiembre-octubre.

En su primera fase, este apoyo está dirigido a estudiantes de secundaria, aunque se espera que el próximo año incorpore a alumnos de primaria.

Los depósitos de pagos se realizarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a cada familia beneficiaria, de acuerdo con la inicial del primer apellido del derechohabiente. Esta dinámica garantiza que la distribución de recursos económicos se realice de forma ordenada y ágil.

De acuerdo el sitio web de Programas para el Bienestar, los pagos de este bimestre se realizan del 6 al 17 de octubre.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina esta semana?

Lunes 13 de octubre - letra M

Martes 14 de octubre - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de octubre - R

Jueves 16 de octubre - S

Viernes 17 de octubre - T, Y, V, W, X, Y, Z

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La beca tiene el objetivo de brindar un respaldo económico para evitar la deserción escolar.

MB

