Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben el pago en la semana del 13 al 17 de octubre?

Con la Beca Rita Cetina, cada familia beneficiaria recibe un pago de al menos mil 900 pesos cada dos meses

Por: El Informador

De acuerdo el sitio web de Programas para el Bienestar, los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan del 6 al 17 de octubre. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL

De acuerdo el sitio web de Programas para el Bienestar, los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan del 6 al 17 de octubre. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL

Las autoridades gubernamentales dieron a conocer el calendario oficial de pagos por letra de la Beca Rita Cetina para el bimestre septiembre-octubre.

En su primera fase, este apoyo está dirigido a estudiantes de secundaria, aunque se espera que el próximo año incorpore a alumnos de primaria.

Los depósitos de pagos se realizarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a cada familia beneficiaria, de acuerdo con la inicial del primer apellido del derechohabiente. Esta dinámica garantiza que la distribución de recursos económicos se realice de forma ordenada y ágil.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: ¿En dónde se recoge la tarjeta de pagos?

De acuerdo el sitio web de Programas para el Bienestar, los pagos de este bimestre se realizan del 6 al 17 de octubre.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina esta semana?

Lunes 13 de octubre - letra M

Martes 14 de octubre - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de octubre - R

Jueves 16 de octubre - S

Viernes 17 de octubre - T, Y, V, W, X, Y, Z

Mira esto: Inicia entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar; esto es TODO lo que debes saber

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La beca tiene el objetivo de brindar un respaldo económico para evitar la deserción escolar. 

Lee también: Pensión Bienestar: ¿Cuánto podría aumentar el pago en 2026?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones