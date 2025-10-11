En el marco de los festejos por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, esta tarde, desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, se llevó a cabo la develación del óleo del ex rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, acompañado de su familia, la actual rectora, Karla Planter Pérez, y demás autoridades universitarias.

Durante su mensaje, el actual subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), agradeció a la rectora que su retrato, que acompañara al resto de los dirigentes que ha tenido la Universidad a lo largo de su historia, forme parte de la celebración del centenario de la casa de estudios. Reconoció que es un orgullo que su imagen esté resguardada por los murales de José Clemente Orozco, y señaló que más allá del retrato, el cuadro habla del “eco del tiempo” de una comunidad universitaria que lo acompañó a lo largo de seis años, de 2019 a 2025.

“El eco de una comunidad que no se permitió la indiferencia. El eco de una comunidad que jamás se rindió al poder. Para muchos, este sí será un cuadro más, pero para ustedes no […]. En este cuadro estamos todos y todas pintados. Esta es nuestra obra, ahí están nuestros hechos. Este es un legado compartido que yo construí con cada uno de ustedes”, comentó.

El cuadro, pintado por la artista tapatía Patricia Sánchez Saiffe, expone al ex rector en una postura cercana, presente y abierta al diálogo con la comunidad universitaria. Con botas y camisa blanca, sin corbata, y sosteniendo un lápiz, en una oficina sin escritorio, pues, según mencionó Villanueva Lomelí, siempre buscó que el trato fuera entre iguales, sin jerarquías ni cargos.

En el fondo, detrás del retrato, se leen las principales obras y logros del ex rector, así como el legado filosófico que buscó dejar en los estudiantes durante sus seis años al frente de la Universidad. Adornado de estrellas, un universo azul, flores, raíces, un árbol central, leonas jóvenes y el principito en la esquina superior derecha, el óleo cuenta con mensajes claros, pero también “indescifrables”, que necesitan un manual para su comprensión, señaló el subsecretario.

Entre sus logros, destacó el presupuesto constitucional a la UdeG, la cercanía con el alumnado y que todos los jóvenes jaliscienses tienen la oportunidad de cursar estudios de bachillerato. Aseguró que haber estado al frente de la Universidad significó haber cumplido su sueño profesional. También agradeció, en un emotivo mensaje en que luchaba contra las lágrimas mientras su voz, tenue, se entrecortaba, a su esposa y a sus hijas, a quienes les dedicó el cuadro.

“Las amo con toda mi alma. Miles de veces he dicho que ser rector era el sueño de mi vida, de mi vida profesional. Pero pongamos mucha atención en que soy y siempre he sido específico en decir profesional, porque tengo muchos sueños más que el trabajo. La vida en verdad ha sido muy generosa conmigo: antes de iniciar en la política estudiantil, a los 18 años conocí a Araceli, y hoy quiero decirte, flaca, que mi mayor sueño cumplido fue que la más guapa y la más inteligente de la Prepa 7 aceptara ser mi novia, después me cortaras, después volvieras, después te quisieras casar y que juntos nos regaláramos dos hijas maravillosas. Ese sí es el sueño de mi vida y ya tendrán tiempo para buscar bien en el cuadro, pero como dije que ese cuadro es de ustedes, les aseguró que ahí están muy bien representadas”, anotó.

Villanueva Lomelí concluyó su discurso pidiendo a los asistentes y a los estudiantes que no se recuerde a un rector, sino a una comunidad a una Universidad cercana, incluyente, austera, eficiente, creativa y, sobre todo, valiente, que defendió su autonomía. Apuntó que la casa de estudios es una utopía que sigue avanzando día con día, y que la casa de estudios “es una causa, un cuerpo vivo y una construcción colectiva”.

Por su parte, la rectora Planter Pérez destacó que Villanueva Lomelí dirigió a la Universidad con lucidez y sensibilidad, que marcó una etapa de reinvención, apertura y expansión. Resaltó la reestructuración del sistema pensionario, la construcción de seis nuevas preparatorias y cuatro Centros Universitarios, además de la cercanía que caracterizó sus seis años de rectoría.

“Ricardo Villanueva fue un rector que eligió el camino del encuentro. No dirigió esta comunidad desde la distancia, no se parapetó tras los protocolos, sino que los cruzó para llegar a las personas. Lo vimos, literalmente, quitarse la corbata, ponerse las botas, recorrer las aulas, compartir café con estudiantes, bromear con el personal, escuchar con paciencia, celebrar los logros ajenos como propios. Su liderazgo, como buen liderazgo, no se impuso, se tejió con la confianza”.

“Tu rostro se suma al de quienes hicieron grande a esta casa de estudios. Que este Paraninfo guarde no sólo tu imagen, sino la permanencia de tu legado: la de un rector que supo mirar lejos sin perder de vista lo cercano, y que imaginó una Universidad más humana, más flexible y más justa”, expresó.

SV