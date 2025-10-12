Domingo, 12 de Octubre 2025

México | Sismo

Sismo se registra esta mañana en Colima

El estado vecino de Jalisco registró un movimiento telúrico durante la mañana de este domingo

Por: Fabián Flores

La mañana de este 12 de octubre se presentó actividad sísmica en Colima. NTX / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Colima registró actividad sísmica en durante la mañana de este 12 de octubre. 

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El día de ayer por la mañana, Colima registró actividad sísmica 29 km al suroeste de Manzanillo. La magnitud del sismo fue de 3.7 y, minutos más tarde, se presentó otro movimiento telúrico con 3.2 puntos de magnitud. 

Temblores registrados este jueves 9 de octubre de 2025

La madrugada del domingo 12 de octubre se presentó actividad sísmica en Colima; a continuación presentamos más detalles de este movimiento telúrico registrado por el SSN.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.3 06:24:07 38 km al suroeste de Ciudad de Armería 2.2 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

