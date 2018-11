En la Basílica, migrantes piden llegar con bien a su destino

Migrantes centroamericanos, hondureños y salvadoreños, que acudieron a visitar a la Basílica de Guadalupe, le pidieron a la Virgen morena que los cuide durante su camino y estancia en este país, y le agradecieron todas las bendiciones que han recibido en su camino.

Los cerca de 150 migrantes centroamericanos que visitaron la Basílica de Guadalupe este mediodía, regresaron cansados, con hambre, pero felices porque pudieron ver la imagen de la Virgen, a quien rogaron llevarlos con bien a su destino, Estados Unidos.

"Me gustó mucho, el viaje en el Metro fue fabuloso, no me esperaba que tuviera tanto impacto, que me emocionara tanto al estar frente a Lupita. Allá en mi tierra también hay una virgencita a la que le rezamos, pero sólo puedo decir que estoy muy agradecido con México y con la virgen", dijo Gaudencio, de nacionalidad salvadoreña.

Refirió que sintió mucha emoción al llegar al atrio, ver la imagen de la Virgen y recordar a su familia, "se me salieron las lágrimas y le pedí que nos cuide".

JM