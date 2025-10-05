En esta fecha podrás ver la superluna de la Cosecha desde México

El mes de octubre trae consigo diversos eventos astronómicos y se acerca la superluna de Cosecha, que será visible en todo México.

De acuerdo con el sitio web astronómico Star Walk, esta Luna llena será un 6.6% más grande y un 13% más brillante que la luna llena promedio. Esto ocurre ya que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (cerca del perigeo).

Otro hecho notable es que la Luna Llena de octubre de este año es la primera Luna de Cosecha de octubre desde 2020.

Esta luna recibió su nombre porque sale justo después del atardecer, lo que les daba más tiempo a los agricultores para cosechar por la noche a la luz de la luna.

Esta superluna será visible a partir del 6 de octubre a las 21:48 hora centro de México, y también podrá verse tres días después.

¿Cómo disfrutar de la superluna de Cosecha 2025 en México?

Es recomendable buscar lugares donde no haya contaminación lumínica que sea cómodo y seguro para tu estancia. Consulta el pronóstico del clima para evitar contratiempos meteorológicos.

También debes comprobar la fase lunar con la ayuda de alguna aplicación astronómica. Podrás optar por llevar artículos esenciales que te ayudarán a tener una mejor estadía, como: ropa abrigada, bebidas calientes, binoculares o telescopios y sillas para estar más cómodo.

MV