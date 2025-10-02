Octubre es un mes de misterio y oscuridad, pero, sobre todo, es la temporada de las lunas más bellas del año. Este 2025 no será la excepción, ya que próximamente el cielo nocturno nos premiará con una vista inigualable, llena de magia y luz.

La superluna es un espectáculo que ocurre cuando la luna llena se ve un poco más grande de lo habitual. Este año, se apreciará un aumento del 6.6 % en tamaño y un 13 % en brillo.

Según especialistas, la superluna de cosecha podrá observarse los días 6 y 7 de octubre. El evento astronómico será visible a las 21:48 horas en México , y también se podrá contemplar hasta tres días después.

¿Por qué se le llama superluna de cosecha?

De acuerdo con National Geographic, el nombre fue impuesto por tribus nativas de Norteamérica, ya que esta Luna les permitiría tener más tiempo para la cosecha ya que la luz de la luna les permitiría tener mucha más visualización en las noches.

En otras regiones recibió otros nombres como Luna de Viaje, de migraciones, de semilla, de pez, rosa o de vigilia, entre muchos otros.

¿Qué otros fenómenos astronómicos ocurrirán en el mes de octubre?

Encuentro de la Luna y Saturno: 5 de octubre.

Superluna de Cosecha: 6 de octubre.

Lluvia de meteoros: 8 de octubre.

La luna y las Pléyades: 10 de octubre

Acercamiento de la Luna y Venus: 19 de octubre

Lluvia de meteoros Oriónidas: 21 de octubre.

Mercurio en su máxima elongación oriental: 29 de octubre.

