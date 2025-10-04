Octubre llega con sorpresas y eventos astronómicos dignos de admirar, ya que, además de ser un mes de espantos, misterio y festividades, también es una de las temporadas más esperadas del año debido a las bellas lunas que iluminan sus cielos.

Y justamente este próximo 6 de octubre, la Tierra será testigo de un evento magnífico que solo sucede un par de veces al año : el avistamiento de la superluna de cosecha.

La superluna de cosecha es una luna ligeramente más grande que la promedio; la de este 2025 será un 6.6% más amplia y un 13% más brillante.

De acuerdo con el sitio web especializado en astronomía Star Walk, una superluna es visible cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra (cerca del perigeo).

Otro hecho notable es que la Luna Llena de octubre de este año es la primera Luna de Cosecha de octubre desde 2020.

Esta luna recibió su nombre porque sale justo después del atardecer, lo que les daba más tiempo a los agricultores para cosechar por la noche a la luz de la luna.

Esta superluna será visible a partir del 6 de octubre a las 03:48 GMT (21:48 hora centro de México), y también podrá verse tres días después.

¿Cómo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

Es recomendable buscar lugares donde no haya contaminación lumínica que sea cómodo y seguro para tu estancia. Consulta el pronóstico del clima para evitar contratiempos meteorológicos.

También debes comprobar la fase lunar con la ayuda de alguna aplicación astronómica. Podrás optar por llevar artículos esenciales que te ayudarán a tener una mejor estadía, como: ropa abrigada, bebidas calientes, binoculares o telescopios y sillas para estar más cómodo.

