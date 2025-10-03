Beca Rita Cetina: ¿Qué es la CCT de una escuela y cómo buscarla?

La nueva Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en el nivel básico, en este momento se enfoca a estudiantes de secundaria.

Se entregan 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.

Actualmente se encuentra abierto el plazo de registro hasta este próximo domingo 5 de octubre, de acuerdo con el anuncio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para hacer el registro, ingresa en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Entre las dudas frecuentes para realizar el trámite está la CCT, por ello, aquí te explicamos más detalles.

¿Qué es la CCT y cómo buscarla?

La CCT es la Clave de Centro de Trabajo, un código alfanumérico de 10 caracteres que identifica oficialmente a cada escuela en el país.

Ejemplo: 07DPR1234A.

Cómo buscar la CCT de una escuela:

En línea en la plataforma oficial de la SEP

• Ingresa a la página https://siged.sep.gob.mx/SIGED/

• Da clic en Escuelas

El sistema te solicitará los siguientes datos para buscar la CCT; entre más campos llenes, será más fácil realizar la búsqueda.

Entidad

Municipio

Localidad

Tipo (inicial, básica, media superior, superior, especial)

Nivel educativo (inicial, preescolar, primaria, etc.)

Servicio educativo (depende del nivel educativo)

Sostenimiento (público o privado)

Subcontrol administrativo (estatal, federal, autónomo, etc.)

Turno (matutino, vespertino, etc.)

• Da clic en Buscar

Una vez localizada la escuela, aparece la CCT, el domicilio y otros datos de la institución.

2. En constancias o certificados.

3. En avisos y circulares oficiales.

4. Directamente en la escuela

Preguntando en la dirección o administración. Muchas veces está impresa en carteles, sellos o membretes.

