La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que Grupo Tomza, de la que forma parte la empresa Gas Silza, propietaria de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, acumula 32 expedientes administrativos, de los cuales dos han derivado en multas que superan los 160 millones de pesos.

"De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando y, particularmente dos de ellos ya, Presidenta [Claudia Sheinbaum], informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos", dijo Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA.

Durante una de las conferencias mañaneras, el funcionario explicó que las inspecciones a las empresas del sector se realizan de manera permanente, lo que en diversos casos ha derivado en sanciones económicas y clausuras.

El director detalló que los dos expedientes con sanciones millonarias se encuentran actualmente en proceso de resolución en el Poder Judicial federal.

La explosión de la pipa de Silza en el Puente de la Concordia ha dejado 31 personas fallecidas y decenas de heridos.

Querellas

Este jueves, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján dio a conocer que hay una sola carpeta de investigación por el caso y se han presentado 75 querellas formales.

Precisó que se tiene a 74 asesores jurídicos por parte de la fiscalía para las víctimas o familiares que han aceptado este apoyo.

Bertha Alcalde dijo que si bien las víctimas tienen derecho a representación jurídica gratuita, también pueden optar por privada.

"Estamos brindando ese servicio de tal forma que a la hora de la reparación del daño, el monto total de la reparación del daño pueda ir a las familias, y eso es muy importante para nosotros; pero ellos (y) ellas, tienen el derecho también a tener representación privada. Eso no quiere decir que se les vaya a tratar distinto, de ninguna manera, tendrán todos los derechos a estar informados y a tener una comunicación constante con nosotros".

MV