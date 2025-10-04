La noche del próximo lunes 6 de octubre, el cielo ofrecerá un espectáculo asombroso: la denominada Superluna de Cosecha.

Este fenómeno sucede cuando la Luna llena alcanza su punto más cercano a la Tierra, lo que hace que se observe más grande y luminosa de lo normal.

En esta oportunidad, nuestro satélite natural no solo brillará con fuerza, sino que también adquirirá un tono anaranjado tenue, convirtiéndolo en un evento astronómico de gran impacto visual.

¿Por qué se le llama Superluna de Cosecha?

La Superluna de octubre tiene un simbolismo especial, ya que es popularmente conocida como la "Luna de cosecha" , término que adopta la Luna llena que se lleva a cabo más cerca del equinoccio de otoño.

Asimismo, acuña su nombre porque tradicionalmente iluminaba las noches de trabajo agrícola de los pueblos originarios en el hemisferio norte, facilitando la recolección de los campos en otoño.

Hoy en día, más allá de su conexión con la agricultura, representa una oportunidad para millones de personas de detenerse y mirar al cielo, recordando la estrecha relación entre los ciclos naturales y la vida cotidiana.

¿Cuál es la hora exacta en la que se verá la Superluna de Cosecha en México?

De acuerdo con Star Walk, el portal interactivo de astronomía, la Superluna de Cosecha 2025 será visible el lunes 6 de octubre desde que caiga la noche en territorio mexicano, sin embargo alcanzará su máximo esplendor a las 9:48 pm, horario del centro de México.

A pesar de que esta Superluna llegará a su máximo esplendor su primera noche, seguirá siendo visible por los siguientes tres días, es decir, hasta el 9 de octubre.

Para apreciarla no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pues podrá verse claramente a simple vista bajo cielos despejados.

