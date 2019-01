"El Mijis" denuncia penalmente amenazas por mensajes y llamadas

Pedro Carrizales Becerra, "El Mijis", legislador potosino presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por el delito de amenazas, derivado de los mensajes y llamadas que ha recibido por parte de personas desconocidas luego de anunciar su propuesta de prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos.

Tras presentar la denuncia, el diputado señaló que incluso está pensando en cambiar de domicilio debido a que las amenazas no sólo son en contra de su persona, sino que algunas también involucran a su familia.

Expuso que él ya ha vivido discriminación y estaba acostumbrado al "chaca y eso", sin embargo, percibe estas amenazas como un riesgo mayor.

Notas periodísticas falsas y muchas amenazas como éstas, es lo que he recibido desde que hice publica la iniciativa para la protección de los animales.



Amenazarme de muerte y hablar mal de mi en los medios no cambiará nada, yo hago las propuestas y en los debates se decide. ✌�� pic.twitter.com/tWkYEOV4K1 — El MIJIS (@mijisoficial) 9 de enero de 2019

"Ahorita recibí mensajes más feos, de que ya me tienen ubicado, que me van a matar", ante esto solicitó que sus compañeros se pongan del lado de la soberanía y no de la gente que lo está amenazando.

"Yo por mí no me preocupo tanto, me preocupa mi familia", ya que dijo que él trae escoltas y su familia no.

Pese a esto aseguró que no retirará su propuesta "vamos a darle hasta dónde tope", concluyó.

