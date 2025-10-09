Lemus, de la consulta al parlamento por el PJ

Una reforma al Poder Judicial de Jalisco sin el uso de métodos de insaculación o tómbolas, como lo volvió a proponer ayer el gobernador Pablo Lemus, fue una de las principales características que planteaba la iniciativa que él mismo envió al Congreso en el primer trimestre de este año.

Como lo recordé aquí ayer, la iniciativa del Ejecutivo estatal fue resultado de una consulta con especialistas, universidades, colegios de abogados, notarios, juzgadores, funcionarios del Poder Judicial y organismos de la sociedad civil y empresariales que organizó el jurista Arturo Zamora, luego de que Lemus lo nombró coordinador de la Armonización de la Reforma al Poder Judicial en Jalisco, y quien por cierto, ante la nueva propuesta de la coalición opositora, sugirió realizar ajustes a la iniciativa enviada por el gobernador para mejorar el proceso de selección de jueces y magistrados, haciéndolo más transparente, equitativo y eficiente.

Pues, bien, ayer el mandatario estatal propuso, también como reacción al albazo legislativo de la coalición opositora del lunes, repetir este proceso de consulta, pero ahora llevado al nivel de parlamento abierto, para que sea acompañado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y con el concurso de los juzgadores y funcionarios del actual Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Este llamado de Lemus a mantener personalmente un “clima de paz y de diálogo político” con cada uno de las y los coordinadores de las fracciones parlamentarias, contrasta con lo que en privado y de manera pública y en la tribuna del Congreso reprochan las y los diputados opositores de la ausencia de disposición a buscar acuerdos del coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado, quien ayer, en medio de la turbulencia, buscó casi uno a uno a sus colegas legisladores.

Sin duda, la invitación del gobernador a construir “el sistema judicial más sólido de la República Mexicana y más profesional”, fue la continuación de toda la operación política que inició en Casa Jalisco luego de que el lunes, ante la cerrazón política que acusan del líder de la fracción emecista, el resto de las y los coordinadores parlamentarios, a excepción del partido Verde, acordaron en la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa de reforma judicial, sin el aval de MC, en la que se plantea el uso de tómbolas para casos de empate y equidad de género entre las y los aspirantes a magistrados y jueces.

Según me comentan, entre las y los líderes de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, hay voluntad de acudir al diálogo que propone el gobernador, para escuchar a detalle los términos del parlamento abierto que quiere realizar, manteniendo sus acuerdos como bloque opositor. Veremos.