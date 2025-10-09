Tras el intento de "madruguete" que algunas diputaciones llevaron a cabo para aprobar la Reforma al Poder Judicial en Jalisco, sin voz de Movimiento Ciudadano ni del Partido Verde, y luego de que el Gobernador de Jalisco instara a un nuevo parlamento abierto para su discusión, las fracciones parlamentarias respondieron al mandatario estatal.

A través de un comunicado conjunto, las direcciones de Morena, PAN, PRI, PT y Hagamos recordaron que en el Congreso del Estado se recibieron siete iniciativas relacionadas con el proceso de Reforma al Poder Judicial: una de ellas suscrita por Lemus Navarro como titular del Poder Ejecutivo, otra del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, otra del Poder Judicial y cuatro más de los Grupos Parlamentarios de MORENA y PT, HAGAMOS, PAN y PRI, y pese a ello no se ha podido aprobar la reforma en Jalisco, aunque el plazo culminó en marzo pasado.

"El plazo constitucional para dictaminar y aprobar la reforma venció desde el día 15 de marzo del presente año. Jalisco se ha rezagado como una de las tres entidades federativas del País que aún no aprueba su reforma constitucional", señaló el documento, justificando el intento de madruguete.

También refirió que, el pasado 7 de octubre, el Pleno del Congreso, "tal y como mandata la normatividad interna", agendó como dictamen de primera lectura el proyecto previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, "cumpliendo con el objetivo de que la totalidad de la Asamblea conozca su contenido, además, solicitó a la Comisión de Seguridad y Justicia el pronunciamiento respecto del tema", añadió.

Es así que, como parte del documento dado a conocer este jueves, las y los dirigentes de bancada señalaron al gobernado que "si lo que se solicita es entablar un diálogo en materia del contenido del dictamen en cuestión, es menester señalar que el mismo se encuentra en la etapa final del proceso legislativo. Por lo tanto, comunicamos nuestro compromiso de que el Congreso del Estado analice las propuestas que las y los legisladores en su calidad de representantes de la soberanía popular hagan entre la primera y

segunda lectura", suscribieron.

Sin embargo, abrieron la posibilidad de establecer tal diálogo con la Junta de Coordinación Política "con respeto a la división de poderes".

Te puede interesar: Colocan a mexicana entre las favoritas para el Nobel de Literatura 2025

"Por lo cual, si es su deseo entablarlo, le invitamos al Palacio Legislativo para tales efectos, esperando precisar hora y día. Las y los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes, por este conducto manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del estado de derecho", finalizaron las diputaciones.

El documento fue firmado por el presidente del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa; la dirigente de la bancada del PAN, Claudia Murguía; la presidenta del Grupo Parlamentario del PRI, María del Refugio Camarena; el líder de los diputados de HAGAMOS, Tonatiuh Bravo; el presidente del Grupo Parlamentario del PT, Leonardo Almaguer, y Tonantzin Cárdenas, líder de la bancada de Futuro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB