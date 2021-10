Los residentes deudores de los fraccionamientos Sevilla, Gran Venecia y Jardines del Lago en Mexicali fueron sorprendidos por la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPM) luego de recibir sus notificaciones de pago junto a un sobre con los símbolos del círculo, triángulo y cuadrado, al mero estilo de la serie de Netflix “El Juego del Calamar”.

Estos avisos a al menos mil deudores del servicio de agua potable llegaron desde el domingo 10 de octubre, según información del semanario “Zeta”. Quien recordó que, desde julio de 2021, la CESPM retomó la instalación de reductores a usuarios domésticos, luego de haber suspendido la medida por la pandemia del COVID-19.

El director de la comisión, Armando Fernandez, subrayó que no se trata de una amenaza, como sucede en la serie de Netflix. Se espera que con esta estrategia, la CESPM recupere al menos un millón de pesos entre los pagos de los clientes morosos.

En la serie de Netflix, los símbolos del cuadrado, círculo y triángulo aparecen en la invitación que reciben las personas que están en la bancarrota para competir en unos "juegos infantiles" y obtener un jugoso premio. Sin embargo, quienes participan, juegan su vida para ganarlo. Estos tres símbolos también aparecen en los trajes y a lo largo de la serie.

"El Juego del Calamar", un éxito en Netflix

La polémica serie “El Juego del Calamar” se estrenó en Netflix el pasado 17 de septiembre y, unas semanas después, comenzó a volverse popular entre los suscriptores. Desde entonces la serie se ha posicionado entre los más vistos de Netflix.

Fue hasta este sábado 9 de octubre que “El Juego del Calamar” se movió a la posición 2 de los más vistos en Netflix debido al estreno de “Venom” en la plataforma.

Se estima que "El Juego del Calamar" podría convertirse en la serie más exitosa de Netflix, al tratarse de un contenido en un idioma distinto al inglés en posicionarse como la más vista.

De acuerdo con el portal Cnet.com si Ted Sarandos, coCEO de Netflix, utilizó la métrica usual para estas declaraciones sobre la popularidad del show —que consiste en contar cuántas personas ven un título por al menos dos minutos en los primeros 28 días del estreno—"El Juego del Calamar" superaría a "Bridgerton" como la serie más popular y a "Lupin" como la más vista en un idioma que no es el inglés.

"El Juego del Calamar": ¿Habrá segunda temporada de la serie de Netflix?

De acuerdo con el director y guionista de “El Juego del Calamar”, Hwang Dong-hyuk, no planea por el momento el proceso de una secuela en Netflix, debido a que la producción fue un proceso largo y estresante, según reveló a Variety.

“No soy muy bueno en el trabajo en equipo”. dijo Hwang al medio especializado.

Por lo tanto, al menos por estos próximos meses no veremos en Netflix una secuela de “El Juego del Calamar”. Sin embargo, esto no significa que no se esté pensando ya en la continuación del proyecto pues Hwang considera que si existiera una secuela, no lo haría solo.

“Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, finalizó.

